Anticipazioni terza puntata Temptation Island: quali coppie stanno per scoppiare all’interno del programma di Maria De Filippi? Ieri è andata in onda la seconda puntata, ma sono stati già chiesti ben tre falò di confronto. Il primo è stato quello di Oronzo e Valentina. La ragazza ha dato al suo fidanzato una bella lezione, per poi tornare e perdonarlo. Quello che non sappiamo, però, è se le altre due coppie che hanno chiesto il confronto anticipato riusciranno a restare insieme.

Anticipazioni terza puntata Temptation Island: cosa accadrà tra Ida e Riccardo?

Una delle coppie già ‘famose’ del love show vede protagonisti Ida Platano e Riccardo Guarnieri. I due, infatti, si sono conosciuti a Uomini e Donne Over e, dopo mesi e mesi di alti e bassi, hanno deciso di mettere alla prova i loro 7 mesi d’amore. Qualcosa deve essere andato storto, visto che c’è voluto l’intervento di Gemma Galgani, altra dama del trono Over, accorsa a consolare la disperata Ida.

Quello che sia Ida che Riccardo hanno visto tramite gli schermi ai falò presieduti da Filippo Bisciglia non è piaciuto e nessuno dei due. Riccardo è molto geloso del rapporto che la sua compagna ha instaurato col tentatore Andrea ed è per questo che ha chiesto il confronto anticipato. Indiscrezione vuole che i due usciranno dal programma separati. Insomma, Maria li unisce e Maria li divide.

Crisi tra Andrea e Raffaella: lui bacia Teresa?

L’ennesimo falò di confronto si terrà tra Francesco e Giada, ma non è chiaro se i due usciranno dal programma insieme o meno. Il vero scoop, però, riguarda la coppia formata da Raffaella e Andrea. Pare che quest’ultimo, infatti, provi una forte attrazione per la single Teresa al punto da arrivare a baciarla sotto gli occhi increduli (e tristi) della povera fidanzata. Cosa accadrà? Intanto il pubblico freme in attesa di Temptation Island Vip.