1 CONDIVISI Condividi Tweet

Giunta ormai al finale, si conclude la nuova serie TV che la Rai ha voluto presentare durante questa nuova stagione: per i più curiosi, per quelli che non riescono ad aspettare, ecco le anticipaizoni dell’ultima puntata de Il Cacciatore, in onda alle 21.20 di mercoledì 18 aprile su Rai Due.

Anticipazioni ultima puntata de Il Cacciatore, la serie ispirata alle vicende di Alfonso Sabella

Dopo l’acclamata vittoria di Francesco Montanari come miglior attore a Canneseries, le avventure del procuratore Saverio Barone (personaggio di finzone ispirato alla vera storia di Alfonso Sabella e al libro ‘Cacciatore di mafiosi) si apprestano a concludersi, con la promessa – tuttavia- che una seconda stagione è già in cantiere. Le riprese, come annunciato proprio durante il Festival, dovrebbero cominciare l’anno prossimo.

Nel frattempo, ecco cosa succederà nell’ultima puntata de il Cacciatore: i nomi degli episodi saranno ‘Freaks’ e ‘Sì, lo voglio’. Quest’ultimo titolo in particolare lascia intendere l’atmosera del gran finale, che vedrà Saverio impegnato con i preparativi per il gran giorno. Le nozze con Giada (interpretata da Miriam Dalmazio) sono infatti dietro l’angolo. Contemporeaneamente, il clan di Bagarella (recitato, invece, da David Coco) è alle prese con la preparazione di un piano per permettere al boss di uscire di galera.

Un piano che prevede la ‘collaborazione’ di Giovanni Brusca (Edoardo Pesce), o meglio… del suo esplosivo. A pochi giorni dal matrimonio, però, il procuratore Barone viene invitato ad un incontro un po’ insolito.

Il commento dell’attore protagonista:

Una trappola? Lo scopriremo insieme a lui, dato che – com’è nel suo stile – non esiterà ad accettare l’invito.

““Barone è un duro – ha raccontato Montanari quando ha ritirato il premio a Canneseries – ma anche una persona fallibile, e questo lo avvicina molto al pubblico. È stato emozionante sentir dire a tante persone che sarebbe bello diventare un pubblico ministero. Credo sia una grande vittoria per noi”.