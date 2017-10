1.4k CONDIVISI Condividi Tweet

Anticipazioni ultima puntata dell’Isola Di Pietro: ci siamo, il finale delle avventure del pediatra più amato del paese e degli oscuri intrighi che si muovono intorno a lui sta per arrivare. Domenica 29 ottobre andrà in onda, infatti, l’ultimo episodio della stagione 1 della fiction. Ed ecco un’idea di cosa ci aspetta…

Anticipazoni ultima puntata dell’Isola Di Pietro: ecco come si concluderà la vicenda di Alessandro e suo fratello

Domenica 22 ottobre non abbiamo visto la solita guerra di Fabio Fazio contro Gianni Morandi, dato che Che Tempo Che Fa è stato sostituito dal Gran Premio su Rai Uno, che ha dominato gli ascolti. La serie Mediaset con Gianni Morandi, tuttavia, è riuscita comunque a portarsi a casa un ottimo risultato, piazzandosi immediatamente seconda e totalizzando 4.226.000 spettatori, pari al 16.3% di share.

La vicenda, in effetti, sta appassionando sempre di più gli spettatore, ed ora che è giunta al culmine della drammaticità, naturalmente, si appresta a finire. Ecco, quindi, per i più curiosi, le anticipazioni ultima puntata dell’Isola Di Pietro:

Partiamo di Samuele: il personaggio interpretato dal Pio Stellaccio viene trovato brutalmente assassinato all’interno della sua casa. Il dottor Pietro (Morandi) Sereni e Chiara Bascetti, nei panni di Elena, s’imbattono in Alessandro, l’affascinante e intenso Michele Rosiello.

Alessandro in stato di shock e il segreto di Grazia

Il ragazzo viene ritrovato in stato confusionario, completamente coperto di sangue. Con grande shock dei due, racconta di essere l’autore dell’omicidio di suo fratello. Elena si troverà quindi in una posizione molto scomoda e delicata, dato che vorrebbe difendere a spada tratta il suo amato. Nel frattempo, Grazia (Clotilde Sabbatino) fatica sempre di più a nascondere il suo ‘segreto’ circa la nascita di Caterina (Alma Noce).

In attesa di sapere come si evolverà la vicenda, c’è già, tra i fan, chi guarda alla possibilità di una stagione 2: “Io spero che finisca bene e la finiscono qua perché se facessero la seconda serie la rovinerebbero, cominciano cambiare gli attori e non sarebbe più la stessa cosa“.