Anticipazioni ultima puntata di Temptation Island: quali coppie resteranno insieme e quali si lasceranno definitivamente? Mercoledì sera gli spettatori da casa hanno un ultimo appuntamento con Filippo Bisciglia, maestro di cerimonie, e le rimanenti coppie in gioco.

Anticipazioni ultima puntata di Temptation Island: Gianpaolo vuole lasciare Martina

Questa edizione del love game targato Mediaset è stata così avvincente che ha visto anche la partecipazione di Gemma Galgani a Temptation Island, accorsa in aiuto dell’amica Ida Platano conosciuta tra i camerini di Uomini e Donne Over. Per lei e il suo Riccardo la storia è finita bene e i due sono usciti anticipatamente dal programma mano nella mano.

Molto probabilmente lo stesso destino non toccherà ad altre coppie come quella di Gianpaolo e Martina. Il ragazzo ha tutte le intenzioni di lasciare la compagna, visti i numerosi errori nei suoi confronti. Durante il falò di confronto anticipato, infatti, lei lo chiama col nome del tentatore con cui ha legato nelle ultime settimane, Andrea, e a cui ha anche dato un bacio. Gianpaolo non ci sta ed abbandona la discussione lasciando intendere di voler uscire da solo dal programma. Mercoledì vedremo la seconda parte del confronto e come finirà tra i due, anche se le anticipazioni parlano di rottura definitiva.

Il commento di Michael su Lara: “Mi sono scelto una cessa”

Gli screzi da lontano tra Lara e Michael continuano indisturbati. La ragazza ha deciso di godersi i suoi ultimi giorni nel villaggio dei single con tutta la spensieratezza del mondo spinta dai comportamenti irrispettosi del fidanzato dall’altra parte. Quando arriva il turno di vedere il suo video, Michael continua con insulti pesanti nei confronti della ragazza: “È una approfittatrice, anche perché con tutte le belle ragazze che ci stanno, io mi sono scelto una cessa. Lei non ha nulla di particolare. […] Il fatto di averle fatto le corna non è un pretesto per mancarmi così tanto di rispetto“. Lara, dal canto suo, vede il compagno sotto un’altra luce che, molto probabilmente, la porterà alla scelta definitiva di lasciarlo.