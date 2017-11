2 CONDIVISI Condividi Tweet

Purtroppo anche questa nuova avventura televisiva è giunta alla fine: con le anticipazioni ultima puntata Sirene, si conclude questo primo e fantasioso esperimento di Rai Uno. Un esperimento che, tra l’altro, ha finito per convincere il pubblico, che ha deciso di ‘lasciare la vecchia via per la nuova…

Anticipazioni ultima puntata Sirene: uno sguardo agli ascolti

Anche questa settimana il testa a testa con Le Tre Rose di Eva è stato molto serrato, ma ancora una volta le avventure di Valentina Bellè e le altre creature marine hanno avuto la meglio: i dati Auditel registrano infatti 3.629.000 spettatori ,pari al 14.7% di share, su Rai Uno, contro i 2.988.000 spettatori, pari al 12.6% di share, su Canale 5.

Questa vittoria è segno del gradimento del pubblico che, in effetti, non è ancora pronto a vedere la vicenda conclusa.

Anticipazioni ultima puntata Sirene: l’episodio finale andrà in onda il 30 novembre e, a quanto pare, sarà ricco di colpi di scena. Chi non vuole spoiler, si fermi qui. Per i più curiosi, invece, ecco cosa succederà:

Ecco cosa succederà nella puntata del 30 novembre

Partiamo da Yara e Salvatore (Argentero): il loro rapporto è cambiato dopo il loro avvicinamento, ed è sempre più difficile per i due staccarsi. Così come Irene e Daria, altrettanto legate al mondo degli umani (in particolare ad Elena, che Daria va continuamente a trovare). E persino come Maria Pia Calzone (Marica), che ha sempre dimostrato un certo scetticismo e distacco verso le persone che vivono sulla superficie terrestre.

Questa difficoltà di salutarsi definitivamente potrebbe, però, costare caro al quartetto: i due professori, Stefania (Teresa Saponangelo) ed Andrea (Andrea Renzi), non hanno mai smesso di documentarsi per la loro ricerca sulle Sirene partenopee. Anzi, stanno preparando un piano che sfrutterà proprio questa ‘nostalgia’ degli essere umani che le creature marine provano…