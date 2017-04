96 CONDIVISI Condividi Tweet

Eccoci qui: giovedì 13 aprile il mistero di Elena dovrà necessariamente risolversi, e a noi non resta che aspettare il fatidico finale e riflettere insieme sulle teorie e anticipazioni dell’ultima puntata di Sorelle, la fiction con Anna Valle e Loretta Goggi che ha conquistato il pubblico italiano.

Anticipazioni sull’ultima puntata di Sorelle e sulla seconda stagione

Con il suo mix di mistero, spettralità e ambientazione mozzafiato, la storia di Chiara, Daniele, il piccolo Giulio e Roberto è diventata uno dei titoli di punta della Rai in quest’ultimo periodo, al punto che i fan sul web stanno già chiedendo a gran voce una seconda stagione. Tocca alla Rai confermare quest’intenzione…

Ma cosa succederà durante l’episodio conclusivo del 13 aprile? Innanzitutto la protagonista Chiara, insieme a Daniele, continuerà a provare a risalire all’identità del padre di Giulio, dato che, con grande shock, si è scoperto che non era il figlio naturale Roberto, che solo a causa della trasfusione per il bambino ha potuto conoscere l’amara verità, ovvero che Elena aveva avuto una relazione extraconiugale.

Attenzione agli spoiler: ecco chi è il padre di Giulio

Il nome che viene fuori dalle anticipazioni dell’ultima puntata di Sorelle è quello di… Martino Siniscalchi, il vice sindaco di Potenza! E le (brutte) sorprese non finiscono qui: pare, infatti, che l’uomo sia un violento e un bugiardo, e che in questi anni abbia voluto insabbiare questa relazione clandestina con Elena offrendole soldi in cambio del suo silenzio. Ecco perché la sorella scomparsa aveva poi convinto Roberto che Giulio altro non era che un miracolo del Signore, arrivato al momento giusto per dare forza al loro matrimonio.

Questo nuovo elemento si aggiunge alle indagini sul vero assassino di Elena, che Chiara non ritiene più essere Roberto (per questo motivo decide di chiedere la sua assoluzione in tempi record). A questo punto sembrerebbe che le tessere del mosaico si stanno ricomponendo, eppure un piccolo particolare segreto legato ad uno dei protagonisti sconvolgerà di nuovo le teorie sull’assassino e le certezze di Chiara. Insomma, tenetevi forte!