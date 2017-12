217 CONDIVISI Condividi Tweet

Anticipazioni ultime puntate le tre rose di Eva 4: poche puntate alla fine della stagione

Manca poco alla conclusione delle vicende di Lucrezia, Vittorio & company: per il 2017, infatti, sono prevista ancora due puntate. A partire da gennaio 2018, poi, assisteremo agli ultimi, sospirati episodi che sanciranno il gran finale della fiction. Nel frattempo, ecco cosa succederà il proossimo giovedì 28 dicembre.

Anticipazioni ultime puntate Le Tre Rose di Eva:l’episodio 9 ci mostreranno come si evolverà il mistero sulle circostanze che hanno mortato alla morte di Ivan. La settimana prossima vedremo Vittorio accusato di averlo ucciso, e per questo la Polizia si metterà insistentemente sulle sue tracce. Alla fine, tuttavia, il protagonista riuscirà a sfuggire alle ‘mani della giustizia’.

Lucrezia, dal canto suo, si impegnerà ad aiutarlo in questa tremenda disavventura: il suo scopo, naturalmente, è quello di arrivare all’eredità del marito. Una volta uscito di prigione Alessandro, invece, verrà ‘scagionato’ anche moralmente, dato che tutti (compresi quelli che non avevano esitato a puntargli il dito contro) si scuseranno con lui. Questo e molto altro nella puntata nove delle Tre Rose di Eva, la cui quarta stagione ha diviso il pubblico in due: c’è chi pensa che le trame siano diventante banali, ad esempio.

I giudizi del pubblico sulla quarta stagione

“Ovviamente non è tutta qui la verità. C’è sempre qualcosa di più grande da occultare. E naturalmente non poteva emergere la verità così presto agli occhi di tutti. C’è sempre qualcuno a cui addossare ogni colpa. Trame così sono viste e straviste,ahimé. Mi aspettavo qualcosa in più dagli autori. Ad esempio speravo uscissero un po’ dai soliti “schemi” convenzionali e noiosamente scontati.”

Ma c’è anche chi invece l’apprezza molto e non capisce il perché di tanto rumore:

“Cioè ma vi rendete conto che ha raccontato tantissime cose intriganti? A me piace questa 4 stagione, cosa ha che non va?

Sempre a criticare e criticare, andate voi a fare i Registi no?“