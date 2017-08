162 CONDIVISI Condividi Tweet

Antonella Clerici abbandona la tv con Sanremo? Il retroscena arriva dal settimanale Spy, che svela il futuro della conduttrice di La prova del cuoco. Una notizia che arriva a poche settimana dal ritorno del programma, che per la stagione 2017-2018 si prepara ad un’autentica rivoluzione.

Eppure da qualche tempo le apparizioni televisive di Antonella sono diminuite. Una scelta dettata dalla voglia di dedicarsi di più alla famiglia e al suo compagno, Vittorio Garrone. La presentatrice, dopo la separazione da Eddy Martens, sente la necessità di trovare serenità ed equilibrio tra le mura di casa.

L’intenzione di lasciare la tv era già emersa nel corso di una celebre intervista con Massimo Giletti all’Arena. “Nella mia testa, rispettando contratti e tempi, la mia vita va nel rallentare. Mentre prima ho sempre pensato al lavoro, adesso la priorità ce l’ha la mia vita personale, quindi sicuramente andrò a rallentare, magari ci saranno anche delle sorprese”, aveva detto allora uno dei volti più amati della Rai.

Quel “vorrei pensare più alla qualità che alla quantità” aveva fatto riflettere. Secondo le indiscrezioni raccolte da Spy, prima del congedo dalla tv Clerici potrebbe tornare ancora una volta sul palco dell’Ariston per condurre il Festival di Sanremo. Nel 2010, su proposta del direttore Mauro Mazza, fu la quarta donna ad aver condotto la kermesse dopo Loretta Goggi, Raffaella Carrà e Simona Ventura.

In questo momento la Rai non ha ancora sciolto la riserva sul nome del conduttore per l’edizione del 2018. La lunga lista dei papabili va da Paolo Bonolis a Mika, passando per Fabrizio Frizzi e Carlo Conti. Ultimo in ordine di gossip è stato addirittura Massimo Ranieri. Ora a quanto pare il nome di Antonella Clerici sarebbe entrato nella rosa dei possibili presentatori. Di sicuro sarebbe un bel colpo prima di lasciare il piccolo schermo.