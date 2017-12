607 CONDIVISI Condividi Tweet

Antonella Clerici cambia vita e annuncia una vera e propria rivoluzione a La prova del cuoco. Il suo programma simbolo, cooking show campione d’ascolti di Rai 1, si appresta a vivere una seconda esistenza, proprio come la sua conduttrice.

La presentatrice ha compiuto 54 anni il 6 dicembre e “festeggia” con tanti cambiamenti in vista del 2018. Lo ha dimostrato sia nel look che dal punto di vista professionale. Il settimanale Gente ha infatti pubblicato una serie di scatti che la ritraggono dimagrita di ben cinque chili e senza i suoi celebri e folti ricci. Ma non solo.

Con il nuovo anno Clerici potrebbe lasciare La prova del cuoco. In vista ha nuovi progetti ma soprattutto un allontanamento dalla televisione per stare più vicina alla propria famiglia. Antonella desidererebbe rallentare con gli impegni lavorativi – la diretta quotidiana da lunedì a venerdì – per potersi dedicare alla figlia Maelle.

Un segnale in tal senso è già arrivato durante l’ultima puntata della trasmissione. Parlando con Anna Moroni, Clerici aveva lasciato intendere ai telespettatori che nel 2018 non sarebbe tornata alla conduzione del programma. Ora le sue parole a Gente chiariscono ulteriormente i suoi desideri per il futuro. “Non significa che voglio smettere di lavorare, solo rallentare”, ha dichiarato. “Il contratto con la Rai scadrà nel 2018 e non escludo di valutare altre proposte”.

Antonella Clerici cambia vita: le sue parole

Il suo obiettivo è la prima serata Rai. Più “comoda” e meno faticosa. Ma soprattutto guarda al compagno Vittorio Garrone, che le ha fatto ritrovare il sorriso. “Vorrei regalarmi una nuova vita, al nord: il mio compagno Vittorio vive in una tenuta nel basso Piemonte. Vicino a Milano, invece, stanno mio padre e mia sorella”, ha spiegato.

La recente sfida a Benedetta Parodi, lanciata sul terreno di gioco comune ovvero quello della cucina in tv, suonava come un campanello d’allarme. Parodi, infatti, sarebbe in lizza per prendere il posto di Antonella nella prossima stagione del programma.