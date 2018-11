1 CONDIVISI Condividi Tweet

arriva un'intima ed intensa intervista di Antonella Clerici da Mara Venier: la presentatrice – che da poco ha dovuto lasciare il testimone de La Prova del Cuoco – ha aperto il suo cuore nel salotto di Domenica In. Ma prima si parla di lavoro:

L’ospitata di Antonella Clerici da Mara Venier: faccia a faccia tra due volti storici della TV

“Siamo fortunatissime a fare un lavoro che amiamo – esordisce l’ospite – non seguire troppo le regole, se mi imbrigli troppo faccio fatica. Mi piace improvvisare. Noi due siamo simili per questo funzioniamo molto bene in diretta”. La conferma arriva subito dalla collega: “Siamo persone perbene”, e la Clerici risponde: “Esatto. È importante fare questo lavoro con amore e coscienza, poi ci possono essere cose riuscite meglio, altre meno, a volte sei al top e altre no, l’importante è non essere mai regina, mai cretina”. Un’affermazione che ha trovato il pieno appoggio da Mara, che – chissà – forse pensava alla sua rivale nella gara di ascolti della domenica, la D’Urso.

Una delle curiosità che viene subito domandata ad Antonella Clerici da Mara Venier riguarda le sensazioni sul suo allontanamento da La Prova Del Cuoco. Ne ha nostalgia? “Sì, è stata casa mia per 18 anni, andavo in diretta e sentivo cosa pensava la gente da casa. Non mi manca la quotidianità perché ho fatto una scelta e va bene così, ma mi manca il rapporto con la gente. ” Ed in effetti rivedre qualche vecchio video la smuove -e non poco: “La Prova del Cuoco mi emoziona ancora. Quel programma ha cambiato la mia vita e quello che c’era in televisione prima. E’ stato il primo programma del genere ed entrerà nei libri di televisione. Eravamo divertenti e andavamo in onda senza copione. Poi ho incontrato il mio principe azzurro e ho capito che era giunto il momento di dare una svolta alla mia vita. Poi quello che è successo a Fabrizio Frizzi mi ha fatto capire che la vita corre veloce. Ha toccato tutti noi che lavoriamo qui, pensiamo di essere immuni e invece abbiamo scoperto le fragilità della vita. Dovevo dedicare tempo alla mia famiglia e trasferirmi in campagna”.

Impossibile, in effetti, non parlare del collega scomparso. Quanto le manca? Chiede la Venier: “Tantissimo, l’ho visto giovedì e domenica non c’era più. Vivevamo in simbiosi con Carlo Conti e lui. Non ci aspettavamo una cosa così veloce e immediata. Sapevamo che non stava bene, era evidente anche se aveva voglia di combattere e lavorare. La malattia di Fabrizio ci aveva fatto capire che non c’era più tempo per perdersi in cose inutili perché a volte quello che c’è oggi, poi domani non c’è più. È tutto effimero, pensi di essere eterno e non è così. Sono andata in onda sapendo che Fabrizio ci stava lasciando e non me lo sono dimenticata. Mi sono alleggerita di certi pesi. Anche le lotte per l’Auditel adesso mi interessano meno, sono molto cambiata, gli do il valore giusto, in fondo siamo dei giullari e via, ci fa piacere se va il programma va bene, ma non c’è solo quello”

La dichiarazione della presentatrice-mamma

Un altro momento importante è quello dedicato alla maternità: “Sì ho voluto fortemente diventare mamma, facevo cure pazzesche. Sono testona, mi facevo le punture sulla pancia prima di andare in onda. Prima di Maelle avevo perso un bambino, ma sono tenace e positiva e sapevo che sarebbe successo. Maelle è una bambinona socievole, allegra, ma educata in modo semplice. I rapporti con il papà Eddie sono buoni, ha una fidanzata che mi piace molto. Vivono a Bruxelles e lei vuole bene alla mia bambina, sono contenta quando va a trovarlo specie se c’è Carmen. E’ brava a scuola, pigra come la mamma e mangiona: ha mangiato un pandoro da sola in un pomeriggio”.