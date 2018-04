Antonella Clerici dice addio a La Prova del Cuoco? Frecciatine alla Isoardi

133 CONDIVISI Condividi Tweet

Antonella Clerici dice addio a La Prova del Cuoco? Durante la puntata andata in onda il 24 aprile, la conduttrice ha più volte fatto affermazioni che lasciano intendere proprio questo. In particolar modo, è sembrato di sentire qualche punta di veleno nei confronti di chi sarà dopo di lei: Elisa Isoardi. La Clerici non ha fatto apertamente il suo nome, ma tutto lascia intendere si trattasse di lei.

Antonella Clerici dice addio a La Prova del Cuoco: “Un’altra come me…”

Elisa Isoardi torna alla Prova del Cuoco e a confermarlo sono i rumors che girano in casa Rai. Che la Clerici ci sia rimasta male lo dimostrano le sue parole durante tutto il corso della puntata. In particolar modo, quando lo show è iniziato, la conduttrice ha fatto un discorso che sapeva di un amaro (e forse forzato?) addio: “Ogni tanto, lo dico come esercizio, bisogna liberarsi dei pesi. Ci sono dei momenti in cui la vita ci dà dei precisi segnali: liberatevi dai pesi. Però bisogna avere il coraggio di farlo, sennò se uno resta lì poi dopo si lamenta. Bisogna cogliere i segnali e liberarsi, che siano i chili, che siano le mogli, che siano i mariti. […] Ci sono lavori in corso“.

Durante il resto della puntata non sono mancate battutine ironiche: “Una conduttrice golosa come me sicuramente non la trovate più, quello lo do per certo, poi per il resto… […] Peccato che non possa fare battute sul futuro che vi aspetta“.

Elisa Isoardi raccomandata in Rai?

La Prova del Cuoco è stato fondato nel lontano 2000 proprio dalla Clerici ed è giusto che la donna nutra malinconia e gelosia per la sua creatura. Tra il 2008 e il 2018 la Isoardi sostituì Antonella che era appena diventata mamma, cosa che la fece soffrire non poco perché messa da parte. Adesso si torna alle sostituzioni, ma stavolta definitive e pare che la Clerici non sia molto felice di questa cosa anche se in serbo ha molte altre sorprese e lavori che l’aspettano. La Isoardi, comunque, procede dritta per la sua strada senza dare adito alle dicerie che la vorrebbero raccomandata in Rai perché fidanzata di Matteo Salvini.