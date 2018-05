163 CONDIVISI Condividi Tweet

Abbiamo dovuto aspettare la puntata del 1 maggio per avere la conferma di tutte le voci e i rumors che in queste settimane hanno affollato il piccolo schermo italiano: Antonella lascia La Prova del Cuoco. L’indiscrezione è diventata realtà.

Antonella Clerici lascia La Prova Del Cuoco: chi la sostituirà?

Fino ad ora abbiamo assistito solo a qualche frecciatina alla Isoardi, una delle possibili sostitute della presentatrice. In particolare, durante una precedente puntata dello show la ‘padrona di casa’ aveva messo in qualche modo ‘in guardia’ gli spettatori:

“Ogni tanto, lo dico come esercizio, bisogna liberarsi dei pesi. Ci sono dei momenti in cui la vita ci dà dei precisi segnali: liberatevi dai pesi. Però bisogna avere il coraggio di farlo, sennò se uno resta lì poi dopo si lamenta. Bisogna cogliere i segnali e liberarsi, che siano i chili, che siano le mogli, che siano i mariti. […] Ci sono lavori in corso“.

E poi, in occasione della messa in onda del 1 maggio, l’annuncio ufficiale che Antonella Clerici lascia La Prova Del Cuoco: “Quello che leggete è vero, il primo giugno sarà la mia ultima puntata a La Prova del Cuoco” ha detto in apertura, spiazzando parte del pubblico e cominciando a mettere un punto ad un avventura che dura da ben 18 anni.

Una decisione che sembra aver preso da tempo, come dimostra la sua vecchia dichiaraizone, durante l’intervista da Maurizio Costanzo:

La dichiarazione della presentatrice che lasciava capire tutto: quell’Intervista da Maurizio Costanzo in cui la Clerici parlava della sua vita e del suo equilibrio personale

“Dopo 30 anni di Rai, la mia priorità è la mia vita personale. Sicuramente andrò a rallentare, forse ci saranno delle sorprese. Sono sempre andata a mille, ora ho una bambina e un compagno che mi chiedono tempo.”

Oltre alla Isoardi, c’è anche Federico Quaranta tra i possibili sostituti: e voi chi preferireste?