Antonella Clerici lascia La prova del cuoco? La presentatrice del cooking show di Rai 1 ha fatto capire di voler mollare il suo programma più celebre per dedicarsi alla famiglia. Intervistata dal settimanale Chi, ha infatti dichiarato: “Più prime serate e meno programmi quotidiani”.

Parole che suonano come una rinuncia al mezzogiorno dell’ammiraglia Rai. La prova del cuoco è infatti l’unica trasmissione del daytime che Clerici conduce e che la vede impegnata ormai da diciotto stagioni.

Dopo aver rivelato la volontà di sposarsi con Vittorio Garrone, suo fedele compagno, la conduttrice aveva già lasciato trapelare alcune indicazioni in tal senso. Secondo le prime ricostruzioni, la sua intenzione sarebbe stata quella di abbandonare la tv con Sanremo e un’ultima conduzione. Il festival ora è nelle mani di Claudio Baglioni e quest’opzione è caduta. La volontà è quella di sperimentare nel 2018 con la novità Sanremo Young, un talent destinato ai millennial che andrà in onda dal Teatro Ariston.

Resta quindi la possibilità del ridimensionamento per essere più vicina ai suoi cari. La conduttrice ha una figlia, Maelle, avuta dal precedente compagno Eddy Martens, mentre Garrone è papà di due figli dal suo primo matrimonio. “Sto riflettendo su come ridurre gli impegni di lavoro, perché ho avuto una grandissima carriera e non ho più niente da dimostrare”, ha raccontato a Chi.

“La mia felicità è fatta di serenità, che è la ricompensa più bella dopo aver sofferto tanto”, ha aggiunto riferendosi alla fine della love story con Martens. “Nella serenità riconosci una gioia che non è effimera o esplosiva, fatta di fuochi enormi che svaniscono. È una condizione di vita che provi quando trovi nell’altro tutto quello che ti mancava, quando scopri che è lui il pezzo che dà senso al tuo puzzle ed è come se tutto fosse chiaro all’improvviso”. Insomma, la sua scelta è chiara: “Nella mia testa c’è l’obiettivo di vivere di più la famiglia e questo comporta un cambiamento”.