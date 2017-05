0 CONDIVISI Condividi Tweet

Il momento della svolta, privata e professionale, sembra essere arrivato: Antonella Clerici lascia la tv? Intervistata da Massimo Giletti all’Arena, uno dei volti più amati della Rai ha annunciato che nel futuro – piuttosto imminente? – preferirà la famiglia alle telecamere. Una scelta dettata quindi dall’intenzione di dedicarsi ai suoi affetti piuttosto che continuare ad andare in onda praticamente tutti i giorni.

“Nella mia testa, rispettando contratti e tempi, la mia vita va nel rallentare. Mentre prima ho sempre pensato al lavoro, adesso la priorità ce l’ha la mia vita personale, quindi sicuramente andrò a rallentare, magari ci saranno anche delle sorprese”, ha rivelato nel corso del programma di Rai 1. “Vorrei recuperare un po’ di lentezza, sono sempre andata a mille: vorrei pensare più alla qualità che alla quantità”, ha aggiunto la conduttrice di La prova del cuoco.

Antonella Clerici lascia la tv? Le sue parole

Meno televisione e più vita, dunque, perché “adesso ho una bambina di 8 anni e un compagno che merita tanto tempo”. La figlia Maelle in particolare, avuta dall’ex compagno Eddy Martens, “non ama la televisione, non ama essere fotografata”, ha raccontato. “Soffre quando andiamo in giro e mi fermano tutti […] Un giorno mi ha detto: ‘Mamma, perché non ti metti una parrucca nera, così non ti riconosce nessuno?’”. È per lei che sta preparando questo clamoroso passo indietro: “Io sono nata in una famiglia normale e voglio che lei abbia la stessa educazione”.

Amore mio grande mi hai commosso❤️sempre con te❤️#amoreinfinito Un post condiviso da @antoclerici in data: 14 Mag 2017 alle ore 00:36 PDT