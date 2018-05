1 CONDIVISI Condividi Tweet

Antonella Clerici non lascia La prova del cuoco, o almeno non del tutto. Come rivelato da TvBlog, dopo 18 anni la conduttrice non sarà più al timone del cooking show di Rai 1 ma rimarrà comunque alla regia della trasmissione. La presentatrice, infatti, sarà ancora legata al popolare programma di cucina del daytime nei panni di consulente della nuova edizione, al via dal prossimo settembre. Lo farà in quanto “madrina” della sua creatura che ha debuttato nell’ormai lontano ottobre del 2000.

Antonella Clerici non lascia La prova del cuoco

Clerici si ritroverà a lavorare fianco a fianco con Elisa Isoardi, la collega che sarà il nuovo volto del programma e che la sostituì nel 2008 (quando Antonella era in maternità) rimanendo poi al timone della trasmissione per un’altra stagione, fino alla primavera 2010. Proprio nei giorni in cui sono arrivate vibranti proteste contro Isoardi e la scelta del suo nome per condurre il programma, i vertici di Rai 1 hanno deciso di far “convivere” le due almeno per i primi tempi. Una come conduttrice (la notizia è ancora da ufficializzare, ma è data ormai per certa), l’altra come consulente (il suo ruolo sarà un po’ come quello di Carlo Conti a L’Eredità).

Antonella Clerici: figlia e compagno più vicini nel futuro

Antonella ha deciso di mollare la presa su La provo del cuoco per stare più vicina alla sua famiglia. La sua storia d’amore con Vittorio Garrone e la figlia di 9 anni Maëlle a cui badare sono i motivi che l’hanno spinta lontana da un programma così impegnativo, che va in diretta nove mesi l’anno per tutti i giorni. Clerici, ovviamente, resterà in Rai nella prossima stagione e sarà la protagonista di almeno 20 prime serate, tra cui il ritorno in tv di Portobello, storico programma di Enzo Tortora.