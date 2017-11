189 CONDIVISI Condividi Tweet

Antonella Clerici sfida Benedetta Parodi sul terreno di gioco comune: la cucina in tv. La conduttrice di La prova del cuoco, nella puntata del programma di Rai 1 andata in onda il 6 novembre, ha lanciato una stoccata alla “rivale”. Il merito del contendere è la capacità di sapere maneggiare una trasmissione in diretta.

Tutto nasce da quanto accaduto nell’ultima puntata di Domenica In, quella del 5 novembre. Nel suo spazio di cucina, Parodi si è cimentata in un fish and chips preparato al momento. Ma soprattutto arricchito da una deliziosa maionese.

Benedetta, regina del “cotto e mangiato”, è attualmente in onda anche con la quinta edizione di Bake Off, il talent show dedicato al mondo della pasticceria con i giudici Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara. La “sister” ha avuto successo proprio grazie alla rubrica del Tg5 e al programma I Menù di Benedetta su La7.

Nel corso della puntata di Domenica In, disponibile su RaiPlay, è caduta sulle basi: ha sbagliato a fare la maionese. Una prova semplice per chiunque si avvicini al mondo della cucina. Quando le è impazzita, non si è data per vinta, eppure il tempo a sua disposizione era ormai scaduto.

Antonella Clerici sfida Benedetta Parodi

Cogliendo l’assist al volo, Clerici ne ha subito approfittato. Cesare Marretti, uno dei due contendenti nella sfida iniziale di La prova del cuoco, ha sbagliato un ingrediente durante la sua ricetta. “Sono tutti fenomeni, ma in diretta ci sta anche lo sbaglio”, si è giustificato, trovando pieno appoggio nella conduttrice. “Non mi far dire di più… tutti fenomeni. Io dico sempre che i cuochi e i conduttori vanno sempre visti, se sanno fare il loro lavoro, in due modi: in diretta e in piedi. Diffidate di quello che vedete registrato, perché poi spesso quando succede di vederli in diretta è un’altra storia, capito?”.

Una stoccata bella e buona che ha una ragione. Il contratto di Cristina e Benedetta Parodi le vede blindate in Rai e Benedetta, secondo i beninformati, sarebbe in lizza per prendere il posto di Antonella nella prossima stagione del programma di Rai 1.