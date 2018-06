49 CONDIVISI Condividi Tweet

Mentre Maurizio Costanzo critica Elisa Isoardi per una “frase infelice” detta durante la nuova puntata de La Prova Del Cuoco, spunta un’amorevole dichiarazione di Antonella Clerici su Vittorio Garrone e sul desiderio che la presentatrice ha, adesso che ha chiuso con il suo show, di dare nuova vita al loro rapporto.

D’altra parte, “Il lavoro è una parte della vita, non tutta la vita. Pensi che questo programma è durato più di quanto sono durati i miei matrimoni – ha di recente ironizzato sui giornali.

La riflessione di Antonella Clerici su Vittorio Garrone: niente più voci di ‘crisi’, ora l’attenzione è su di lui

Una decisione sofferta quella di abbandonare La Prova Del Cuoco, non particolarmente gradita neanche al pubblico o ad alcuni colleghi ( Anna Moroni, che ha voluto lasciare lo show subito dopo l’addio di ‘Antonellina’). Eppure necessaria:

“È arrivato il momento di consolidare quello che ho costruito e a 54 anni mi voglio godere le piccole cose -ha spiegato la presentatrice – Certamente anche quelle grandi, come mia figlia e Vittorio. Ho capito subito che lui era l’uomo giusto, quello di cui potevo finalmente fidarmi. La vita mi ha messo a dura prova, ma credo di sapere giudicare subito le persone, perché ho un intuito che raramente sbaglia: Vittorio mi completa, è il mio treno che passa e voglio prenderlo al volo.”

La dichiarazione d’amore della presentatrice alla sua dolce metà: “Non sono mai stata così felice”

“Siamo l’uno lo specchio dell’altro, per usare le parole dell’amica comune che ci ha fatto conoscere. Credo che la fortuna arrivi per tutti e sta a noi riconoscerla avendo il coraggio di rivoluzionare tutto. E con lui io so abbracciare ogni croce. Non sono mai stata così appagata e in armonia col mondo.” Una bella dichiarazione che si completa così: “È il mio grande amore.“