lAncora qualche strascico di nostalgia per Antonella Clerici sulla Prova del Cuoco: la sua “creatura” non la dimentica facilmente, e neanche sembra aver lasciato il testimone alla Isoardi con grande serenità. Voi che dite? Giudicate dalle sue parole…

La verità di Antonella Clerici sulla prova del cuoco: “Mi è stata strappata dalle mani”

Intervistata domenica 18 novembre da Mara Venier (leggi qua del suo battibecco con Simona Ventura “Mara? Non so chi sia”) la presentatrice ha deciso di vuotare il sacco sulle sue sensazioni rispetto allo storico programma mattutino. Ecco qualche retroscena che, probabilmente, era sfuggito al pubblico: “All’epoca della maternità La prova del cuoco mi è stata strappata in modo ingiusto – ha infatti raccontato – Dopo il Festival di Sanremo ho detto: Voglio tornare a La prova del cuoco! In molti cercavano di dissuadermi“.

Di certo non dev’essere stato facile abbandonare tutto così dopo tanto tempo: “Entrare per diciotto anni tutti i giorni, live, nelle case degli italiani è stata un’esperienza fortissima. Mi manca il rapporto con il pubblico, non mi sono pentita della scelta ma la mattina ci penso perché non posso più farlo – questa la dichiarazione di Antonella Clerici sulla Prova del Cuoco – È stato un programma che ha cambiato la mia vita ma anche quello che ha cambiato un po’ la televisione, è stato il primo programma di cucina. Penso che se mai dovessi entrare nei manuali della storia della televisione sarebbe per quello… Eravamo irriverenti, senza copione”.

La Clerici e la vita privata

Tra le sue priorità di questi anni, senz’altro, la conduttrice ha avuto la maternità. E per arrivare alla gioia di diventare mamma, la Clerici ha dovuto faticare molto: “Ho fatto un sacco di cure per avere la mia bambina. Mi facevo delle punture sulla pancia prima di andare in onda, ma in televisione bisogna essere felici e non lasciar trasparire le emozioni”. Si conclude così l’intervista fatta da Mara Venier (ecco con chi verrà sostituita all’Isola dei Famosi).