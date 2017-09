124 CONDIVISI Condividi Tweet

Dite addio alla ormai classica e rassicurante coppia (anzi trio, se contiamo Angela Finocchiaro) con Rosita: Antonio Banderas esce dal Mulino Bianco, non lo vedremo più negli spot della celebre industria italiana.

Antonio Banderas esce dal Mulino Bianco: per lui la produzione di cornetti e biscotti finisce qui

Niente più mani impastate di farina e giochi di parole, il celebre attore de La Maschera di Zorro è ufficialmente in via di sostituzione. Al suo posto, tuttavia, godremo della partecipazione di due altri attori amati, stavolta reclutati dalle fila del cinema italiano. Curiosi di sapere chi sono?

Antonio Banderas esce dal Mulino Bianco, entrano Giorgio Pasotti e Nicole Grimaudo: i due affascinanti artisti saranno sul nostro piccolo schermo a partire dal 17 settembre, e vi diremo di più: la nuova campagna pubblicitaria è stata ideata in collaborazione con la celebre azienda J. Walter Thompson, la stessa che in America ha realizzato lo splendido spot/mini film della Campari (‘Killer in red’ con Clive Owen).

Stavolta, quindi, il celebre marchio italiano mira a costruire una vera e propria storia con tanto di personaggi elaborati e sviluppati: Giorgio Pasotti sarà Giovanni, giovane laureato in agraria e con alcuni anni di esperienza di lavoro come consulente nello stesso campo: ricerca la sostenibilità, i metodi di coltivazione più efficienti e studia le materie prime, oltre a nutrire una spassionata curiosità per il lavoro di vecchi agricoltori e tradizioni basate sulla semplicità.

Nuovi personaggi sostituiranno Antonio Banderas

Emma, invece (la Grimaudo), ha ereditato le capacità di pasticciera da suo padre, crede nella creazione di cose buone che nutrano corpo e anima ed è sempre pronta ad ascoltare il prossimo. Una sorta di mini serie a puntate che trasmettano sul piccolo schermo i valori fondamentali della Muluno Bianco: natura, genuinità e il saper fare dal campo alla tavola.