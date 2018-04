3 CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo che il cantante ha deciso di trascinarlo in tribunale, il patron di Striscia La Notizia ha deciso di commentare la vicenda a suo modo, dando una visione personale della polemica che si sta scatenando in queste ore riguardo le sue dichiarazioni poco lusighiere: ecco la risposta di Antonio Ricci a Claudio Baglioni che, probabilmente, molti si aspettavano…

La risposta di Antonio Ricci a Claudio Baglioni dopo l’accusa di diffamazione

I legali dell’artista e conduttore di Sanremo 2018 hanno parlato di denuncia per diffamazione, e i fan sono immediatamente insorti una volta apprese le dure parole nei confronti del loro beniamino, definito persino “ped0filo” in un vecchio libro di Ricci.

A giudicare dalla reazione dell’ideatore di Striscia, pare che i toni non accennino minimamente ad alleggerirsi: «È la riprova del “piccolo grande amore” con cui ha affascinato tanto i fasci. Il Divino Claudio non accetta la critica e neppure il diritto di satira – ha ribadito Antonio Ricci a Claudio Baglioni, puntando ancora più il dito verso il cantante e i significati ‘nascosti’ dei suoi pezzi – Accoccolati ad ascoltare il mare per me è un verso cacofonicamente osceno, meritevole di essere radiato dall’Alta Cantautoreria Italiana».

I toni peggiorano, Ricci rincara la dose e conferma tutto: “Quando bacia la fidanzata ‘ciuccia botulino'”

Un’altra canzone da interpretare, a suo parere, è ‘Sabato pomeriggio’: « È una canzone ampollosa e barocca, lontana dalla non-retorica ad esempio di “Ne me quitte pas”. Chi, sano di mente, può pensare di trattenere una fidanzatina cantandole “passerotto non andare via”?».

Nessun rimorso, insomma, riguardo le sue affermazioni: «Confermo tutto quello che ho detto sulla melensa creatura che trasuda Baci Perugina da ogni poro, contestualizzato negli anni Settanta, gli anni di piombo. Per quanto riguarda le overdose da botox, dimostrerò scientificamente in tribunale che quando bacia la fidanzata ciuccia botulino»