256 CONDIVISI Condividi Tweet

Antonio Ricci non chiede scusa a Baglioni dopo le frasi al veleno rivolte al cantautore e direttore artistico di Sanremo 2018. Stasera la kermesse è al via: oltre ai 20 big in gara che faranno sentire per la prima volta i loro brani, la parte più spettacolare sarà garantita dalla presenza di Fiorello.

Poi ci saranno tanti tributi ai grandi della musica italiana. Baglioni e Morandi omaggiano Luis Bacalov, Sergio Endrigo sarà ricordato da Il Volo, Umberto Bindi e Fabrizio De André riletti da Gino Paoli e Danilo Rea e Lucio Battisti rivisto da Piero Pelù. Ci saranno anche omaggi a Luigi Tenco e Giorgio Gaber. Tutto bellissimo, non per il papà di Striscia la Notizia.

Nei giorni scorsi, infatti, il dissacrante autore televisivo si era scagliato contro il Festival. Antonio Ricci demolisce Sanremo 2018 e soprattutto il suo “capitano”, Baglioni. “Non lo sopporto. In uno spettacolo dissi anche che gli avrei tirato una molotov. Ora se gli dai fuoco si sparge odore acre di plastica che semina diossina in tutto il Paese”, aveva tuonato al Corriere della Sera.

A Ricci non piaceva proprio il disimpegno del cantautore romano, lui che è cresciuto nel ‘68, gli anni della protesta, gli anni di Tenco e Paoli, di Guccini e De André. Dopo le accuse rivolte dal patron di Striscia, i fan di Claudio Baglioni hanno addirittura lanciato una petizione online.

Antonio Ricci non chiede scusa a Baglioni: le sue parole

“Carissimi fan di Claudio Baglioni, avete fatto una petizione per chiedermi di rivolgere le mie scuse al grande poeta”, ha risposto Ricci sul sito di Striscia. “Penso piuttosto che l’autore di un verso osceno come ‘accoccolati ad ascoltare il mare’ debba chiedere lui perdono all’intera Italia, patria di santi, navigatori e poeti. Io proprio non ce la faccio ad accoccolarmi con voi, neppure con una pistola puntata alla tempia. Piuttosto la morte che l’accoccolamento”.