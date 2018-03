149 CONDIVISI Condividi Tweet

La foto dell’attore abbandonato dalla TV e gravemente malato sta facendo il giro del web, così come le sue parole dure e drammatiche: dopo aver notato il polverone che il suo post ha scatenato, ecco l’appello di Lorenzo Crespi al pubblico italiano che gli sta mostrando solidarietà:

L’appello di Lorenzo Crespi: l’attore risponde ai commenti degli italiani sul suo caso

Sono passati pochi giorni dal suo lungo sfogo (con tanto di foto shock) in cui ha raccontato di soffrire di una grave malattina e di stare affrontando difficoltà insormontabili. Media e giornali ne hanno scritto a più non posso, lo ha notato anche lui e ha commentato così: “Altra nottata al gelo, siti, giornali chiacchierano tutti ma qui non è venuto nessuno… Non sono riusciti a organizzare il ricovero per oggi. Dicono domani mattina perché ci devo stare almeno tre giorni e mi devono rivoltare come un pedalino e in tutto questo indovinate dove dormo stanotte? La gente è disumana… Perdi fiducia in tutto e in tutti“.

L’appello di Lorenzo Crespi su Instagram continua poi con numerose foto, tra cui alcune copertine di Domenica Live – Barbara d’Urso è una delle personalità da lui fortemente crticate per averlo ‘ usato ‘ solo per scopi televisivi: o almeno, così sembrava dalle parole che la stampa ha riportato. Il suo primo post, infatti, è di scuse: “Barbara è una sorella non è la mia balia la mia assistente sociale,più che farmi andare in studio non può fare,non può prendermi una casa luce acqua gas..Mi rimetto e la prima cosa che faccio torno subito a Domenica Live nessuno si potrà mai permettere di mettere discordia tra me e quella famiglia..l’affetto tra me e Barbara e troppo grande,più grande di qualsiasi articolo di giornale..Se giornali ancora si possono chiamare..”

Le parole di Crespi su Barbara d’Urso

Subito dopo un altro messaggio: “Anzi facciamo una cosa,visto che io c’ho la malattia e se la prendono con Barbara d’Urso che Non c’entra niente,io domani mi faccio la tac e domenica anche cadavere sarò a #domenicalive ve lo giuro,pure se non mi reggo in piedi…”

Nel frattempo, cominciano ad arrivare parole di solidarietà e appelli di amici che invitano ad aiutarlo a riprendere la sua dignità e carriera: l’attore, pazientemente, ringrazia dal suo profilo Instagram.