Il tenero appello di Malgioglio per Milva ha commosso il pubblico di Rai 1. Il cantautore, ospite a La vita in diretta, ha chiesto ai vertici della Rai e del Festival di Sanremo di dedicare un premio speciale alla “pantera di Goro”.

Dopo oltre cinquant’anni tra studio e palcoscenico, la cantante è stata infatti costretta a mettere un punto fermo alla sua carriera. Niente concerti, spettacoli teatrali e dischi. La “Rossa” della musica italiana, 79 anni a luglio, ha avuto diverse patologie, che le hanno fatto perdere per un breve periodo l’uso delle gambe e la memoria.

Oggi la sua pagina Facebook è il suo unico modo per comunicare con il mondo e raccontare la sua malattia. “Vorrei essere sicura e coordinata. E invece mi sento ancora nel pieno di una bufera. Spesso mi ritrovo a volare con una parte del mio tronco e le gambe che vanno vanno vanno vanno senza meta”, aveva scritto in un toccante post di qualche tempo fa.

Il suo ultimo disco, La variante di Lüneburg, è uscito nel 2011. Un album basato sul libro di Paolo Maurensig, dal quale è nato anche uno spettacolo teatrale con musiche di Valter Sivilotti, la sua ultima apparizione in teatro.

Il commovente appello di Malgioglio per Milva

“Voglio rivolgere un appello alla direzione generale, al direttore di Rai 1 Teodoli e naturalmente a Baglioni: dare un premio speciale a Milva”, ha detto Malgioglio. “Una donna che ha avuto la fortuna di portare la canzone italiana nel mondo, ha lavorato con i più grandi, da Morricone a Theodorakis, si è esibita nei teatri più importanti del mondo. Ed è la donna che ha fatto in assoluto più festival di tutte. Sappiamo che si è ritirata per problemi di salute. Vado io a ritirare il premio, o la figlia Martina”. La puntata di La vita in diretta è disponibile sul sito di RaiPlay. E ha già sortito un risultato: Milva ha chiamato Malgioglio e gli ha rivolto parole di gratitudine e stima.