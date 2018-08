0 CONDIVISI Condividi Tweet

Niente polemiche, niente analisi TV, niente foto delle vacanze: l’appello di Selvaggia Lucarelli per la madre scomparsa stavolta è un messaggio personale, urgente, e sta circolando in tutto il web. L’ex giudice di Ballando con le Stelle (leggi qui i primi nomi della nuova edizione) si trova attualmente in vacanza in Perù, ad avvertirla ci hanno pensato il fratello e il padre.

Ecco cosa (e dove) è successo, e com’è possibile aiutarli nelle ricerche:

L’appello di Selvaggia Lucarelli per la madre scomparsa

“Ho un annuncio importante.

Mia mamma è in Abruzzo, a Vasto. Oggi pomeriggio alle 14,00 è andata all’ospedale del centro di Vasto perché si era fatta male a un gomito. L’hanno fasciata e lasciata in una stanza per fare una risonanza. Mio padre si è allontanato. Mia mamma non ha mai fatto quella risonanza e da quel momento è sparita. Soffre di Alzheimer, non si era mai persa.”

Qualche traccia del suo passaggio c’è stato: “Le telecamere hanno visto mia mamma uscire dall’ospedale alle 14,10. Poi mi sono arrivate varie segnalazioni, le ultime due in via Luigi Cardone località Sant’Antonio alle 15,20 circa, quindi a 2 km circa dall’ospedale. Da quel momento nessuno l’ha più vista. Era comunque la strada per Cupello (dove abbiamo una casa) , quindi ha tentato di tornare a casa. Nell’immagine a destra la vedete ripresa dalle telecamere mentre si allontana dall’ospedale. (si è tolta la fasciatura)

Il numero per i contatti e la richiesta di aiuto

L’appello di Selvaggia Lucarelli per la madre si rivolge a chiunque si trovi nei paraggi: “Io sono in Perù, mio fratello e miei parenti stanno cercando di fare il possibile ma serve che la si cerchi in fretta perché è notte, ha 75 anni e sarà spaventata chissà dove.

Se avete segnalazioni, scrivetemi. Al momento la stanno cercando polizia, carabinieri, vigili del fuoco, protezione civile, privati cittadini. Contiamo di trovarla, ritengo sia rimasta in zona Sant’Antonio, ma le ore passano.

Grazie.Se avete notizie, il numero di mio fratello Fabio: ‭392 0934121‬

Vi prego di NON CHIAMARLO se non per cose molto importanti.“