È stato il primo archeologo di L’Eredità, il quiz campione d’ascolti del preserale di Rai 1. E in occasione della sua vincita, ha deciso di destinare i soldi della famosa “ghigliottina” per quella che è la sua missione nella vita: la ricerca.

Paolo Storchi, 32enne archeologo che ha vinto 10mila euro al game show condotto da Fabrizio Frizzi, ha donato metà vincita allo scavo di Tannetum, un centro tra Reggio Emilia e Parma nel quale sono stati rivenuti reperti del 280 A.C.

In tempi di crisi, specie per la ricerca, un gesto eroico da Indiana Jones, che ha rievocato indossando il papillon. Proprio come Indy quando insegna all’università. “Il progetto che ho iniziato nel settembre del 2016 assieme ad altre 12 persone che coordino vuole dimostrare che in realtà non sarebbe Sant’Ilario la città sommersa che stiamo cercando, ma un piccolo centro pochi chilometri a Nord: Taneto”, ha raccontato a Repubblica.

“Quando ero bambino facevo parte del gruppo archeologico di Sant’Ilario d’Enza e già allora il mio sogno era quello di scoprire questa città nascosta”, ha spiegato. “Fare ricerca in Italia è già difficile se ti occupi di materie scientifiche. Quando vuoi fare l’archeologo, investendo tutto il tuo sapere nella cultura, diventa impossibile”.

Paolo Storchi, l’eroico archeologo di L’Eredità

Laureato a Bologna in Lettere classiche, archeologia e culture del mondo antico, Paolo ha un master in Bioarcheologia, paleopatologia e antropologia forense. Ha finito a settembre il dottorato in Topografia antica all’Università la Sapienza di Roma. Ora quest’opportunità televisiva con L’Eredità, il gesto eclatante per segnalare i problemi della ricerca in Italia e l’affetto del pubblico. Una storia simile a quella accaduta ad un altro vincitore di L’Eredità, Alan De Biasio.

“Nessuno voleva aiutare un gruppo di archeologi a fare scavi, era difficile far capire che Tannetum poteva avere risvolti economici importanti anche per il nostro territorio, che non ha così tanto da offrire in tema di archeologia, come invece hanno altri posti in Italia”, ha detto Storchi. “Ma uno scavo come il nostro richiede almeno 7 mila euro per essere realizzato. Poi, dopo il dissotterramento, ci sono i restauri da fare e noi vorremmo anche aprire un piccolo museo. Così da attirare anche qualche turista. Mi aspettavo tante critiche dal mondo accademico, invece mi hanno scritto tanti colleghi archeologi tutti entusiasti sia per la partecipazione in tv che per la vincita. Non me lo aspettavo ma ne sono contento: chissà se non è arrivato il momento che anche l’Italia si accorga che la ricerca ha bisogno di più sostegno”.