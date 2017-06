2 CONDIVISI Condividi Tweet

Continua ‘La Tempesta Perfetta’ sulla nostra emittente nazionale: dopo il caos di Affari Tuoi con il fuori onda di Flavio Insinna, dopo la crisi di Made in Sud e l’ipotesi di Zelig in Rai, arriva la notizia che anche l’Arena di Massimo Giletti potrebbe chiudere in via definitiva.

Addio a l’Arena di Massimo Giletti: le novità in Rai che stanno creando caos tra i media

Che lo si ami o lo si odi, il programma condotto da Giletti è sicuramente un pezzo di storia della rete, e l’idea che anche su di lui possa calare il sipario per sempre di sicuro è un po’ destabilizzante. A dare l’annuncio (in forma di anteprima ancora non verificata) è il settimanale TV Blog, che scrive: “La Rai, per precisa scelta editoriale, ha deciso di chiudere ‘L’Arena‘.

Ma quale motivo ci sarebbe per chiudere l’Arena di Massimo Giletti? “La trasmissione, secondo alcuni, ha assunto nel tempo dei connotati che ora non rientrerebbero più nella linea editoriale della nuova Rai che sta per nascere“. Questo cambio di rotta potrebbe, quindi, mettere un punto ad una storia lunga 13 anni.

La notizia verrà confermata il 28 giugno, data in cui verranno comunicati ufficialmente i nuovi palinsesti della stagione 2017-2018. Solo in quell’occasione avremmo la certezza che il presentatore chiuderà i battenti del suo show. La sua carriera in Rai, però, non finirebbe qui, anzi Pare che per lui si parli di un ruolo particolarmente importante nel Prime Time:

Ecco dove rivedremo il presentatore de l’Arena

“Giletti, qualora dovesse accettare la proposta dell’azienda radiotelevisiva di Stato, potrebbe proporre una serie di spettacoli (si parla di 10-12 nell’arco di una stagione televisiva) sull’onda di quelli da lui condotti nello scorso autunno e che ottennero buoni indici di ascolto”.