Arisa canta ai funerali delle vittime di Rigopiano e provoca grande commozione nella chiesa di Castel Frentano, in provincia di Chieti. La cantante e giudice dell’ultima edizione di X-Factor ha partecipato alle esequie di Luciano Caporale e Silvana Angelucci, la coppia morta nella slavina che ha travolto l’Hotel Rigopiano a Farindola, nel Pescarese. Una tragedia che ha provocato 29 vittime.

Il video di Luciano e Silvana, parrucchieri entrambi nella vita, che in macchina lo scorso 2 gennaio cantavano il successo dell’artista, “L’amore della mia vita”, era diventato virale subito dopo i fatti drammatici del 18 gennaio. Nascosta tra la gente che affollava la chiesa, Arisa ha cantato lo stesso pezzo durante la cerimonia. Un gesto di puro e semplice affetto che ha commosso tutti i presenti.

Arisa canta ai funerali delle vittime di Rigopiano: il video

Nella stessa giornata, commozione e dolore anche a Loreto Aprutino per i funerali di Piero Di Pietro e della moglie Barbara Nobilio. A Chieti erano in tremila per l’ultimo saluto al poliziotto Domenico Di Michelangelo e alla moglie Marina Serraiocco. A Vasto, invece, si sono tenute le esequie per i giovani fidanzati Jessica Tinari e Marco Tanda. Ecco il video di Arisa per Luciano e Silvana.