Paura per Arnold Schwarzenegger operato d’urgenza in California. In queste ore tutti i suoi fan, colleghi ed amici sono in forte apprensione per una notizia che giunge inattesa e scioccante: il mitico Terminator è stato costretto a sottoporsi ad un’operazione a cuore aperto.

È il sito di informazione sulle celebrity Tmz a dare notizia di quanto accaduto: l’attore è stato ricoverato a Los Angeles, nel reparto di Cardiologia, per un intervento volto a sostituire la sua valvola cardiaca che doveva durare poche ore, e invece…

Come molti ricorderanno, Schwartzy era già stato operato una volta al cuore nel 1997: la motivazione, all’epoca, era una malformazione congenita, ed inzialmente la vicenda venne nascosta a sua moglie Maria Shriver. L’episodio sollevò un polverone di critiche, tra le quali molte in riferimento ad un presunto uso eccessivo di steroidi – accusa che l’attore smentì prontamente anche attraverso il suo libro autobiografico, intitolato Total Recall: My Unbelievably True Life Story.

Attualmente, tuttavia, pare esserci stata una nuova necessità di vedere Arnold Schwarzenegger operato d’urgenza al cuore, un intervento durato molte più ore del previsto. Il sito TMZ ha aggiornato, poche ore dopo, che l’attore è attualmente è in condizioni stabili.