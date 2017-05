327 CONDIVISI Condividi Tweet

Il suo ciuffo conquistò Sanremo, oggi i problemi per una delle pop star latine più amate sono altri: è stato arrestato Luis Miguel, il cantante messicano che nel 1985 arrivò secondo a Festival con “Noi, ragazzi di oggi”. Classe 1970, oltre 100 milioni di dischi venduti nel mondo, Miguel è stato trattenuto in stato di arresto a Los Angeles per alcune ore. L’epilogo di una guerra giudiziaria che dura da anni.

Dopo il clamoroso successo in Italia a soli quattordici anni con la canzone scritta per lui da Toto Cutugno e arrivata alle spalle di “Se m’innamoro” dei Ricchi e Poveri, Luis ha conquistato un’incredibile popolarità in Centro e Sud America, tanto da guadagnarsi il soprannome di “El Sol de Mexico”. Unico artista latino ad avere due album in lingua spagnola certificati dischi di platino negli Stati Uniti, ha vinto nella sua carriera quattro Latin Grammy Awards e cinque Grammy Awards e radunato folle oceaniche ai suoi concerti.

Arrestato Luis Miguel: ecco perché

Proprio la sua fortuna commerciale gli ha causato guai con la giustizia. È stato il suo ex manager, William Brockhaus, ad avergli fatto causa nel 2016 per non aver rispettato i loro contratti, chiedendo un risarcimento di oltre un milione di dollari. Il giudice della corte di New York ha dato ragione a Brockhaus, ma dopo la condanna Miguel si è rifiutato di comparire in tribunale, come aveva già fatto in passato in tre occasioni, senza giustificare la sua assenza. Per questo il giudice ha emesso un mandato di arresto al fine di costringerlo a venire in aula. La star messicana è stata rimessa in libertà, dopo aver pagato una cauzione di un milione di dollari secondo i media locali: l’udienza cruciale cui dovrà comparire ora è stata fissata per l’11 maggio.