Ancora sfida all’ultimo share per la serata del martedì: gli ascolti della terza puntata di Temptation Island Vip sono lievemente inferiori di quelli della seconda, ma concorrono ancora per strappare il podio a Gigi Proietti e Una Pallottola Nel Cuore 2.

Gli ascolti tv della terza puntata di Temptation Island Vip

La Ventura si tiene stretta questo secondo posto con tenacia dall’esordio del reality (che, ricordiamo, ha inziato con 3449000 spettatori, per poi proseguire con i 3 993 000). Ecco i dati Auditel riportati da Davide Maggio:

Una Pallottola nel Cuore 2: 3.805.000 spettatori pari al 16.3% di share Temptation Island Vip : 3.652.000 spettatori pari al 20.9% di share DiMartedì: 1.505.000 spettatori con uno share del 7% Stasera tutto è possibile : 1.499.000 spettatori pari al 6.9% di share Next: 1.257.000 spettatori (5.3%) #Cartabianca : 1.220.000 spettatori pari ad uno share del 5.7% Unbroken : 785.000 spettatori con il 3.8% di share Come Quando Fuori Piove: 179.000 spettatori (0.7%)

La vera vincitrice di questa edizione è lei: “Non pensavo di provare sensazioni positive grazie a te, sei bravissima!”

Il successo del reality ‘tentatore’ al momento è comunque confermato anche da una certa attività sui social, sui quali si dibatte a lungo sulle scelte dei protagonisti. In particolare, ha fatto molto discutere la forte antipatia di antipatia di Giordano Mazzocchi verso Niccolò Ferrari e la sua uscita, al fianco della sua fidanzata Nilufar Addati, più innamorato che mai. Non solo, anche la situazione di grave difficoltà in cui versa la coppia composta da Alessandra Sgolastra e Andrea Zenga suscita grande interesse.

Grande approvazione da parte del pubblico per quanto riguarda la conduzione: la terza puntata di Temptation Island Vip ha confermato l’apprezzamento verso Simona Ventura. Moltissimi i messaggi e i commenti apparsi sui social per lodarne la professionalità: “Non pensavo riuscissi a trasmettermi sensazioni positive conducendo temptation, invece mi sbagliavo, hai condotto molto bene, soprattutto interagivi con i ragazzi con il cuore e questo è stato bello da vedere… ” le scrivono. E ancora: “Bravissima con la tua giusta dose di professionalità ed umanità stai conducendo al meglio temptation island…chapeau”