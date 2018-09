0 CONDIVISI Condividi Tweet

Gli ascolti di Una Pallottola nel Cuore 3 sono stati molto soddisfacenti, soprattutto se si tratta della prima puntata della fiction di Rai 1. Il concorrente Temptation Island Vip perde, quindi, la battaglia allo share inseguendo la serie con un impercettibile scarto di punti.

Ascolti di Una Pallottola nel Cuore 3: prima puntata andata alla grande

La prima puntata di Una Pallottola nel Cuore 3 ha riscontrato grande successo registrando un punteggio allo share del 17,51% tenendo incollati allo schermo ben 4 milioni di italiani. Parliamo delle cifre più elevate raggiunte da un programma Rai nella serata del 18 settembre. La concorrente Mediaset, invece, è arrivata a cifre da record con la prima puntata di Temptation Island Vip: ben il 19,86% di share e poco più di 3 milioni e 400 mila utenti all’attivo.

Non bisogna farsi ingannare dalle cifre: durante la sovrapposizione della messa in onda dei due programmi, è stata la fiction di Rai 1 a vincere sul love game Mediaset. Sì perché mentre Una Pallottola nel Cuore ha registrato il 17,5% di share, la Ventura ne rilevava il 17,2%. Insomma, ha perso per un pelo! Ad ogni modo, il brio di SuperSimo ha attirato molta attenzione nonostante la concorrenza di Gigi Proietti. D’altro canto è ovvio, visto che il pubblico aspettava da tempo l’incontro davanti le telecamere della conduttrice con l’ex marito Stefano Bettarini, andato al programma con la sua nuova baby fidanzata.

Una Pallottola nel Cuore 3: Francesca Inaudi parla di Proietti

Il comico romano è gran maestro di tv e di teatro ed è per questo che le parole di Francesca Inaudi su Gigi Proietti si rivelano veritiere più che mai: “È sempre un piacere, un onore e una scuola lavorare con Gigi. Ci divertiamo, ma per me rappresenta anche un arricchimento ed una spinta a migliorarsi sempre per essere al suo livello”. Il team è ben collaudato e l’inizio è stato esplosivo: non resta che scoprire come saranno gli ascolti delle prossime puntate.