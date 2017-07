0 CONDIVISI Condividi Tweet

Gli ascolti record di Uno Mattina Estate 2017 sono un’autentica sorpresa per i piani alti di Viale Mazzini. Da quando Franco Di Mare e Francesca Fialdini hanno ceduto il posto alla nuova coppia di conduttori formata da Tiberio Timperi e Valentina Bisti, i numeri hanno subito un’impennata.

Partito con il 17% di share, il contenitore mattutino di Rai 1 si è progressivamente avvicinato al 20% ed in alcuni casi ha addirittura superato la fatidica soglia. Gli spettatori sono quasi sempre oltre 700mila. Nella tv di oggi, sbancare così l’Auditel significa entrare nell’empireo delle trasmissioni di successo.

Uno Mattina Estate può contare su una formula consolidata e vincente. Nella prima parte notizie, approfondimenti, aggiornamenti dell’ultim’ora, collegamenti in diretta e cronaca. Nella seconda, spazio a news più leggere e di intrattenimento.

I risultati sono eccezionali. La ciliegina sulla torta per la versione “vacanziera” di Uno Mattina, che in questo 2017 compie 25 anni. Il merito va agli autori e all’ottima ed inedita coppia Timperi-Bisti, capaci di completarsi con professionismo, dedizione e ironia. I due sono bravissimi nel saper gestire una diretta di tre ore, anche quando le notizie scarseggiano.

Gli ascolti record di Uno Mattina Estate 2017

Se Timperi è un punto fermo dell’infotainment mattutino, Bisti è per molti una rivelazione. Mezzobusto del Tg1, molto attiva su Twitter, ha spesso seguito eventi di cronaca. In questa veste, sta dimostrando scioltezza e spirito da vera influencer, affrontando temi spinosi quanto attuali.

Dopo aver sfiorato il 21% nella puntata di lunedì 3 luglio, lunedì 17 ha sfondato nuovamente il muro del 20%. Mercoledì 20 luglio i telespettatori sono stati 849mila con share del 20.2%. La media supera nettamente il 18% con oltre due punti in più rispetto al medesimo periodo dell’anno scorso. Non è un caso se ormai il pubblico si augura che quest’esperienza possa in qualche modo trasferirsi anche in altri spazi della prossima stagione televisiva.