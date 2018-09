0 CONDIVISI Condividi Tweet

Vince la Rai in questi ascolti tv del 20 settembre: con l’ingresso nella stagione televisiva dell’amatissima Vanessa Incontrada in Non dirlo al mio capo 2 il pubblico si schiera dalla parte dell’azienda di Viale Mazzini. Ma vediamo come ha combattuto Mediaset nel prime time:

Ascolti TV del 20 settembre: la regina è Vanessa

Su Canale 5 è stato trasmesso Mission Impossible 5: Rogue Nation, che ha incollato ben 1.514.000 telespettatori davanti allo schermo, per uno share dell’ 8.25%, un ottimo risultato che però impallidisce di fronte ai 4.559.000 della fiction Rai con Guanciale e Incontrada (21,64% di share).

Il secondo in classifica è stato “Pechino Express – Avventura in Africa”, 1.911.000 telespettatori e 9,92% di share. Dal terzo in poi, proseguendo nella classifica degli ascolti tv del 20 settembre, troviamo:

Europa League Dudelange – Milan su Tv8 (1.520.000 telespettatori, share 6,53%)

Il film “Amici come noi” su Italia 1 (1.080.000 telespettatori, share 4,93%)

Piazzapulita” su La7 (889.000 telespettatori, share 5,4%)

“Truth – Il prezzo della verità” su Rai 3 (813.000 telespettatori, share 3,69%)

“W l’Italia Oggi e Domani” su Rete 4 (617.000 telespettatori, share 3,52%)

“Il bambino con il pigiama a righe” su Canale Nove (431.000 telespettatori, share 2%)

E per quanto riguarda il preserale? Inutile dirlo, “Reazione a catena” continua a dominare gi ascolti della fascia con 4.639.000 telespettatori e il 27,17% di share. Ecco come la Rai, attraverso la sua proposta nei palinsesti 2018-2019 è riuscita a conquistarsi la fedeltà e la costanza del pubblico italiano.

Il segreto del successo della fiction Non Dirlo al Mio Capo

In particolare, la fiction con la Incontrada e Guanciale è una garanzia di successo anche con la seconda stagione, complice anche l’alchimia proprio tra i due attori: “Con Vane c’è un rapporto bellissimo”, ha rivelato l’attore. “È stato piacevole ritrovarsi. Lei è accogliente e affettuosa. L’alchimia sul set non è scontata. Anche tra colleghi che si stimano, non è detto che scatti. Con Vanessa invece è successo subito”.

Per chi volesse conoscere il resto del cast, ecco una scheda tecnica di Non dirlo al mio capo!