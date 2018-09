0 CONDIVISI Condividi Tweet

Gli ascolti TV del 25 settembre sono stati nuovamente teatro di battaglia alla conquista del cuore degli italiani: la seconda puntata di Temptation Island Vip ha dovuto affrontare Gigi Proietti e Una Pallottola Nel Cuore 3. Il re dei ‘cavalli di battaglia’ ha collezionato ben 3.831.000 spettatori ( pari al 16.53% di share), però poi alle 21.34 è arrivato il rivale numero uno…

Chi ha vinto gli ascolti TV del 25 settembre? Gigi Proietti fa grandi numeri, ma la Ventura tira fuori gli artigli

3.992.000: questo il numero di persone che ha deciso di trascorrere la serata guardando le varie coppie in crisi (tra cui Stefano Bettarini e Nicoletta Larini, che hanno lasciato lo show), regalando a Simona Ventura il 22.21% di share. Anche lo speciale notturno, “Temptation Island Buonanotte”, ha conquistato 1.231.000 spettatori per il 20.83%.

A seguire nella classifica degli ascolti tv del 25 settembre troviamo – prevedibilmente – il calcio: su Sky Inter-Fiorentina è stato visto da 1.653.000 spettatori ( 6.6%. di share), successivamente troviamo la quarta edizione di “Stasera Tutto è possibile”, con 1.440.000 spettatori e il 6.6% di share, mentre Carta Bianca ha totailizzato 1.024.000 spettatori ( share del 4.74%). Subito dopo, su Italia 1, si classifica il film Transformers – La vendetta del caduto, con 799.000 spettatori (3.84%).

Procedendo sempre nella prima serata, troviamo 58 Minuti per Morire, DiMartedì, il Codice da Vinci, Kill Bill – Volume 2, Saw – L’Enigmista, Liberaci dal Male, Far West e il Grande Gatsby, che chiude gli ascolti con 155.000 spettatori pari allo 0.7%.

Il risultato finale paga: è Simona Ventura la regina della serata di martedì 25 settembre

Simona Ventura quindi è riuscita a spuntarla: nonostante l’immenso amore del pubblico italiano per le vicende del giornalista interpretato da Gigi Proietti, la formula ‘vip’ del reality della tentazione è riuscita ad avere la meglio sul piccolo schermo. Un bel risultato per SuperSimo, che viaggia spedita verso la terza puntata. La sua conduzione di T.I.V. sta ricevendo molti complimenti: a voi sta piacendo?