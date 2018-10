0 CONDIVISI Condividi Tweet

Curiosi di sapere chi ha vinto la gara degli ascolti TV del 30 ottobre? Pare che il testa a testa per il primo posto ci sia stato tra il film Fast and Furious 8 (in Prima TV su Canale 5) e la seconda puntata della serie I Medici (leggi qui le anticipazioni del 6 novembre 2018). Grazie all’accurata analisi Auditel fornita dal sito di Davide Maggio, ecco i numeri dell’ultimo martedì di ottobre.

La classifica degli ascolti tv del 30 ottobre 2018: ecco chi l’ha spuntata

Ebbene, a catturare l’attenzione del pubblico italiano è stato proprio il prodotto seriale dedicato all’adolescenza e maturità di Lorenzo Il Magnifico e a tutta la celebre famiglia di Firenze. Con un totale di 4.276.000 spettatori – pari al 18.9% di share – è lui il primo in classifica. Protagonista Daniel Sharman (che pare che dopo I Medici rimarrà in Italia per un nuovo progetto, precisamente a Napoli: odore di Gomorra?), nel cast troviamo anche le “nostre” Alessandra Mastrolonardo e Anita Ruggiero, entrambe già impegnate nella capitale toscana (e in qualche location in Lazio) per le riprese della terza stagione.

Fast & Furious 8 si piazza quindi secondo negli ascolti TV del 30 ottobre, raccogliendo 1.998.000 spettatori pari al 10.3% di share. A seguire con

Rai2 – Stasera Tutto è Possibile = 1.667.000 spettatori, pari all’8.4% di share

Italia 1 – Le Iene = 1.750.000 spettatori, pari al 10.2% di share

Rai3 – Carta Bianca = 1.178.000 spettatori, pari al 5.6% di share

Rete4 – Il Segreto = 1.488.000 spettatori, pari al 6.6% di share

La7 – DiMartedì = 1.360.000 spettatori, pari al 6.4% di share

Tv8 – Masterchef = 506.000 spettatori, pari al 2.5% di share

Nove – Un Amore di Testimone = 277.000 spettatori, pari all’’1.2% di share

Rai4 – Avengers – Age of Ultron = 550.000 spettatori, pari al 2.4% di share

20 – Il 7 e l’8 con Ficarra e Picone = 371.000 spettatori, pari all’1.5% di share

Iris – Caccia Spietata = 520.000 spettatori, pari al 2.2%. di share

Questa la fotografia del piccolo schermo italiano durante la prima serata di martedì 30 ottobre 2018. E voi cos’avete guardato?