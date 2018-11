0 CONDIVISI Condividi Tweet

Gli ascolti tv di domenica 11 novembre 2018 vedono ancora una volta vincere Mara Venier con la sua Domenica In nel confronto con Domenica Live di Barbara D’Urso. Stavolta, però, qualcosa è cambiato: la battaglia allo share è stata vinta per un pelo. Chi sa che la prossima settimana la situazione si ribalti e veda Canale 5 superare Rai 1.

Ascolti tv di domenica 11 novembre 2018: Mara Venier vince per un pelo

Lo share registrato da Domenica In, in sovrapposizione a Domenica Live, è pari al 15,7% contro il 15,2% della D’Urso. Ricordiamo che la settimana scorsa è stata la signora di Rai 1 a subire un calo di ascolti, ma il cambio di rotta adottato nella scorsa puntata pare aver giovato alla sua situazione.

Zia Mara, infatti, ha deciso di virare su ospiti e argomenti più vicini alla rivale Mediaset: in primis è venuta in studio Asia Argento per parlare della sua relazione con Fabrizio Corona, poi c’è stata una presenza inaspettata. La Venier, infatti, ha invitato l’ex compagno Jerry Calà a Domenica In. Quest’ultimo si è commosso ripensando alla storia d’amore avuta con la presentatrice Rai, ma fortunatamente i due sono rimasti in ottimi rapporti, quasi fraterni. Mara ha anche rivelato l’importanza di Calà nella vita della figlia Elisabetta Ferracini come valido punto di riferimento paterno.

Selvaggia Lucarelli bacchetta Mara Venier (e va contro la D’Urso)

Mentre Barbara D’Urso continua con la sua dose di gossip sui concorrenti del Grande Fratello Vip, Selvaggia Lucarelli si accorge della deviazione di Mara Venier riguardo gli ospiti, accusandola di inseguire la rivale a colpi di trash: “Mara Venier non deve giocarsi la carta del trash contro la regina del trash. Deve volare più alto, anche perdendo“, ha scritto la giornalista de Il Fatto Quotidiano su Twitter. Vedremo domenica prossima cosa accadrà.