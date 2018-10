Ascolti tv di domenica 14 ottobre: Mara Venier straccia Barbara D’Urso

0 CONDIVISI Condividi Tweet

Gli ascolti tv di domenica 14 ottobre non lasciano dubbi: l’unica e sola signora del fine settimana è Mara Venier. Ancora una volta, infatti, la conduttrice di Rai 1 batte Barbara D’Urso. È la quarta sconfitta di fila per la Carmelita Nazionale.

La questione dello share domenicale non è passata inosservata nemmeno agli occhi della blogger più irrequieta d’Italia: sui social corre veloce un post di Selvaggia Lucarelli su Mara Venier e Barbara D’Urso che ben riassume cosa sta accadendo in tv. “Forse non ve ne siete accorti, ma nel paese è in atto una delle faide più feroci e devastanti degli ultimi anni. Sto parlando della faida che vede ai lati opposti della barricata Mara Venier e Barbara D’Urso, ovvero le due condottiere della domenica pomeriggio, ognuna coi rispettivi programmi. (Domenica in e Domenica Live). […] Difficile prevedere chi la spunterà da qui a giugno tra Mara e Barbara, ma una cosa è certa: rimarrà viva solo una delle due“, scrive la penna de Il Fatto Quotidiano.

In effetti, i numeri parlano chiaro: nonostante lo share della D’Urso tra il 12 e il 19,8% nel corso della giornata, è stata la Venier a vincere in sovrapposizione col suo 19,2% nella prima parte del programma e il 18,5% nella seconda parte capitanata da Cristina Parodi.

Domenica In: Mara Venier gioca la carta di Stefano De Martino

Mara Venier conosce bene le regole del gioco e sfoggia le sue mosse migliori. La carta vincente per lei è stata la presenza di Stefano De Martino a Domenica In. Il ballerino napoletano è molto amato dal pubblico e seguito sui social ed ha contribuito ad aumentare lo share del programma di Rai 1. Contro ospiti così, neanche i personaggi del GF Vip possono competere. Cosa si inventerà Barbara in vista della prossima domenica?