Non c’è storia: gli ascolti tv di giovedì 15 novembre, seguendo il trend delle ultime settimane, hanno una sola ed unica regina. Indovinate di chi si tratta?

Ascolti TV di giovedì 15 novembre: il posto sul podio è confermato, e nessuno può competere

Attingendo dalle fonti di DavideMaggio.it, sito dedicato al mondo della TV e sempre attento a raccogliere in maniera tempestiva i dati Auditel della giornata precedente, viene fuori che è l’Allieva 2 a catturare l’attenzione della maggior parte degli italiani. La fiction con Alessandra Mastornardi e Lino Guanciale continua a conquistare il podio del prime time.

Il risultato finale è di 5.200.000 spettatori, pari al 22.8% di share. Un numero che fa impallidire gli altri show e programmi di giovedì 15 novembre:

Il resto della classifica dei dati Auditel della prima serata del 15 novembre

In assenza del Grande Fratello Vip su Canale 5 è andata in onda la partita della Nations League Croazia-Spagna, che però si è fermata al 10.4% di share e 2.592.000 spettatori. Dopo il calcio si torna ai reality, stavolta però in casa Rai, con la semifinale di Pechino Express, che si è conquistata 1.568.000 spettatori per un 7.5% di share. Ma attenzione a chiamarlo reality: qualcuno, in rete, lo distacca nettamente da questo genere di format tv. Ecco un commento che spiega perché: “Pechino Express rimane uno dei migliori, se non il migliore, programma televisivo degli ultimi anni.

Posti bellissimi, culture nuove, bellezza delle persone locali, divertente, di beneficenza e senza competizione malsana“.

Ci spostiamo poi su Rai3, dove il programma di Serena Dandini “La TV delle ragazze” si è aggiudicato uno share del 5.9% di share e circa 1.214.000, sconfiggendo comunque i rivali di La7, che con Piazza Pulita hanno raggiunto 1.038.000 spettatori – per uno share del 5.7%. Arriva poi quasi ultimo lo show di Rete4 “Viva L’Italia – Ieri e oggi”, con 611.000 spettatori con il 3.4% di share.