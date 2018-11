0 CONDIVISI Condividi Tweet

Curiosi di sapere chi ha primeggiato nella gara di ascolti TV di giovedì 8 novembre? Inutile girarci intorno: i due grandi sfidanti sono la fiction Rai l’Allieva (leggi qui tutte le anticipazioni sulla prossima puntata) e il GF Vip, quest’anno più chiacchierato che mai. Ebbene, così come durante la messa in onda di ‘Non dirlo al mio capo’, anche in questo caso il testa a testa serie tv – reality ha un solo vincitore per il pubblico del piccolo schermo italiano….

Ascolti tv di giovedì 8 novembre

Non c’è storia: la maggior parte degli spettatori erano sintonizzati su Rai1 per guardare Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi ne L’Allieva 2, che ha totalizzato ben 4.812.000 persone, pari al 20.1% di share. Subito dopo, sul podio, troviamo – naturalmente – il programma condotto da Ilary Blasi con Alfonso Signorini. Dopo le scottanti puntate con Fabrizio Corona e la polemica sul presunto tradimento di Totti con Flavia Vento, il reality di Canale 5 perde quota e si “accontenta” di 3.057.000 spettatori, pari al 16.9% di share, per questa nona puntata.

A seguire, nel resto della lista di ascolti TV di giovedì 8 novembre, troviamo:

Il resto della classifica degli ascolti (fonte: DavideMaggio)

Su Rai2 Pechino Express con 1.257.000 spettatori – pari al 5.6% di share Su Italia 1 Die Hard – Un buon giorno per morire, un classico del cinema che ha continuato ad intrattenere 1.301.000 spettatori (pari al 5.3% di share) Su Rai3 La Tv delle Ragazze – Gli Stati Generali 1988-2018 ha interessato 1.332.000 spettatori, pari ad uno share del 6% Su La7 Piazza Pulita si è invece guadagnato l’attenzione di 915.000 spettatori, per uno share pari al 4.8% Su Sky, invece, la partita Betis-Milan si è aggiudicata 701.000 spettatori, pari al 2.7%. Su Rete4 W L’Italia (con Gerardo Greco e l’ex primo ministro Matteo Renzi, in veste di ospite speciale) raggiunge 467.000 spettatori, pari al 2.5% di share Sul Nove Robin Hood – Principe dei ladri ha intrattenuto e divertito ben 366.000 spettatori, pari all’1.8%