Ieri sera è stata trasmessa la prima puntata de L’Amica Geniale, fiction diretta da Saverio Costanzo e tratta dal romanzo di Elena Ferrante. Si tratta di un lavoro molto atteso che ha fatto molto discutere e che per la prima puntata ha registrato uno share stellare. Vediamo insieme le cifre degli ascolti tv di martedì 27 novembre.

L’Amica Geniale monopolizza gli ascolti tv di martedì 27 novembre

La serie firmata da Costanzo ha registrato ascolti da capogiro solo per la prima puntata con più di 7 milioni di telespettatori incollati allo schermo e il 29,3% di share. Nulla hanno potuto in confronto Le Iene di Italia 1, che si sono fermate al 9,6%, nonostante i temi trattati in puntata siano di grande attualità (primo fra tutti, il caso dei lavoratori in nero assunti dal padre del Ministro del Lavoro Luigi Di Maio).

A seguire c’è Hachiko – Il tuo migliore amico sugli schermi di Canale 5, che si ferma al 7,5%. In picchiata verso il fondo, invece, il nuovissimo programma di Rai 2 Il Ristorante degli Chef che registra solo il 2% di share con 668 mila spettatori a guardare.

Anticipazioni e recensioni della prima puntata de L’Amica Geniale

Un vero e proprio capolavoro su carta quello di Elena Ferrante che è stato trasposto su pellicola da Saverio Costanzo. Nel cast le giovanissime protagoniste Elisa Del Genio e Ludovica Nasti accompagnate dalla voce narrante di Alba Rohrwacher. Le recensioni della prima puntata sono state tutte un elogio al lavoro del regista, della scrittrice ed anche all’espressività delle due star in erba. Non solo in Italia, anche la critica estera parla di un lavoro che ‘promette di incollare lo spettatore allo schermo’, parole testuali di testate prestigiose come New York Times, The Guardian, New Yorker, Times e Rolling Stone.

