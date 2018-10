3 CONDIVISI Condividi Tweet

In esclusiva, domenica 30 settembre è andata in onda un’approfondita intervista ad Asia Argento a Non è l’Arena. Accolta da Massimo Giletti, l’attrice si è sfogata per la prima volta in modo esaustivo e pubblico sull’intera vicenda di Bennett e quella di Weinstein.

L’intervista di Asia Argento a Non è l’Arena è uno sfogo di rabbia e dolore

La sua storia ormai divide nettamente le platee: c’è chi come Fedez la rivuole ad X-Factor, c’è chi appena sono comparse le accuse del baby attore non ha esitato a darle dell’ipocrita. La verità, come succede spesso quando si parla di ‘retroscena’ dello showbusiness e scandali internazionali, è sempre difficile da far venire fuori in modo chiaro.

Di certo quello che ha detto Asia Argento a Non è l’Arena rappresenta un punto di vista forte e chiaro dell’attrice e regista. Partiamo da Jimmy Bennett e le sua accuse di molestie nei suoi confronti quando il ragazzo aveva solo 17 anni: «Sono rimasta pietrificata. Mi ha assalita e abbiamo avuto un rapporto senza preservativo durato due minuti e mezzo. Ho provato le stesse sensazioni di quando mi stuprò Weinstein».

L’uragano che l’ha investita – e che di recente le ha messo anche il movimento MeToo contro – ha avuto effetto sia sulla sua vita lavorativa che su quella personale. Trattenendo a stento lacrime e rabbia, la figlia di Dario Argento ha esclamato: “Voglio tornare a X Factor e riappropriarmi della mia vita e del mio lavoro. I miei figli sono fieri di me e l’Italia mi vuole: non ho fatto nulla di quello di cui sono stata accusata”.





Sono proprio i suoi figli, tra l’altro, ad averne fatto le spese di recente di questa terribile atmosfera: «Sono stati male quando sono stata chiamata ped0fila: ho dovuto mandare il piccolo a vivere dal padre in America per evitare che venisse bullizzato».

La sua reazione davanti alla recente intervista di Jimmy Bennett è stata rabbia, ma soprattutto pena “Perché i suoi occhi erano vitrei e non c’era nessuna espressione sul suo volto. L’ho visto come un bambino che poi non è riuscito a proseguire la sua carriera, un’anima persa?”. Stesso giudizio anche per la sua ex amica Rose McGowan e la sua fidanzata Rain Dove, autrice delle segnalazioni sugli scambi illeciti tra la regista e il giovane attore:

L’attacco all’attrice Rose McGowan, paladina del MeToo, e alla modella Rain Dove

«Rain Dove mi fa schifo, mi fa vomitare, è una persona senza scrupoli, veramente brutta. Queste due donne (includendo Rose McGowan, n.d.r.) – hanno venduto quei messaggi in maniera selezionata, dicendo che avevo ricevuto foto nude di Bennett da quando aveva 12 anni ma non era vero. La gente per quello ha cominciato a chiamarmi ped0fila?” Conclude così: “Sono tutte persone affamate di denaro che non si fanno scrupolo degli altri esseri umani. E ho le prove di tutto quello che dico”.