Poco prima che andasse in onda la serata degli inediti di X Factor, è spuntata un’amara critica di Asia Argento contro Lodo Guenzi: l’ex giudice del talent canoro, osservando come il suo “sostituto” sia rimasto con una sola band, ha fatto un commento brutale e onesto.

Il commento di Asia Argento contro Lodo Guenzi: “Avrebbe dovuto ascoltarmi”

Non è stato facile dire addio allo show per la figlia di Dario Argento: “Questa sera la mia ultima puntata a @xfactoritalia in compagnia di @aliosciabisceglia. Voglio fare un in bocca al lupo al biondino che prenderà il mio posto ma sopratutto alle fighissime band che avevo scelto con cura ed amore. Continuerò a sostenere i ragazzi e guardare il programma, spero che lo farete anche voi. Peace out“.

Proprio perché così legata al suo team, l’attrice e regista si è lasciata andare ad una considerazione sull’operato del front-man de Lo Stato Sociale, colpevole – secondo lei – di non aver compiuto le giuste scelte ad X Factor (leggi qui accusa di plagio riguardo una delle canzoni in gara).

Ecco la riflessione di Asia Argento contro Lodo Guenzi: «Gli hanno già eliminato due band che avrebbero meritato di andare avanti. Gli ho anche scritto in privato per confrontarsi con me su queste band, sul perché le ho scelte, quale percorso e brani ho pensato per loro.”

Cosa pensa il cantante del suo lavoro a X Factor

La sua risposta, a detta dell’ex giudice, è stata un semplice lamentarsi della reazione social nei suoi confronti, e poi più nilla, silenzio: “E allora gli ho tolto il follow. Sulla band rimasta (i Bowland) io a questo punto non gli consiglio nulla, vediamo se ci arriva da solo».

Dal canto suo, Guenzi aveva confessato alle pagine di Vanity Fair: «Devo avere la libertà di portare avanti le mie idee sperando che lei le condivida: sarebbe importante per me se lei ritenesse le mie scelte giuste». Vedremo presto un confronto diretto tra i due?

