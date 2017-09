12 CONDIVISI Condividi Tweet

Mentre apprendiamo della tragica notizia che riguarda l’altra figlia di Dario Argento condannata a 4 mesi, arriva un aggiornamento di una possibile azione legale intrapresa da Asia Argento contro Morgan.

Asia Argento contro Morgan: si parla di tribunale

Sappiamo già che tra i due (dalla cui storica relazione è nata Lou, oggi 16enne) ci sono molte tensioni e, sebbene spesso abbiano ribadito che il sentimento che li legava è tutt’ora indimenticabile (ricordate quando Asia Argento ha incontrato Morgan ed è scoppiata a piangere?) le loro vicende familiari non sono particolarmente pacifiche.

In particolare, la recente dichiarazione di Asia Argento contro Morgan ha reso pubblica l’ipotesi che l’ex compagno non stia adeguatamente pagando per il mantenimento della figlia. Stavolta, però, l’attrice ha deciso di far causa al cantante.

A riportare la news è Novella 2000, secondo il quale la denuncia sarebbe arrivata già lo scorso aprile, ma solo adesso è venuta fuori. Il legale di Marco Castoldi, in arte Morgan, ha subito provveduto a diffondere un comunicato «Il mancato versamento degli alimenti è dovuto in parte anche a un mancato guadagno di Morgan: Sky non gli avrebbe pagato l’intero ingaggio a causa di inadempienze contrattuali nel 2014».

I problemi economici di Marco Castoldi e quella vecchia dichiarazione prima di iniziare la sua esperienza ad Amici

D’altra parte, ricordiamo che quando l’ex leader ha annunciato la sua inaspettata partecipazione ad Amici (talent da cui è poi ha deciso di ritirarsi tra mille polemiche) ha pubblicamente ammesso che lo faceva principalmente per il compenso.

Ad aprile 2017, infatti, Vanity Fair riportava un’intervista in cui Morgan ammetteva senza mezzi termini: “Ho bisogno di denaro per estinguere i debiti accumulati a causa dei miei commercialisti che per quindici anni non hanno pagato le tasse“. A quanto pare che la situazione economica del cantante sta diventando un problema anche per la sua famiglia?