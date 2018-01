83 CONDIVISI Condividi Tweet

Abbiamo letto l’amaro sfogo del cantante dopo il rifiuto a Sanremo, un messaggio in cui dice di volere abbandonare tutta la sua vita di prima – al punto da mettere tutto in vendita sul suo sito privato, compresi cimeli musicali: a commento di queste dichiarazion, Asia Argento critica Morgan duramente.

Asia Argento critica Morgan dopo il suo sfogo

Aveva detto di essersi sentito abbandonato, e che voleva cambiare vita. La sua ex compagna ha voluto immediatamente replicare a queste parole: “Morgan ha ignorato le sue responsabilità legali e morali, vergognosamente – ha dichiarato a La Stampa – trascurando completamente le cure della propria figlia, lasciando tale responsabilità interamente a una madre single in difficoltà finanziarie“.

Asia Argento critica Morgan e lo sfogo che il cantante sta facendo circolare sui social: “Lui continua pervicacemente ad ignorare le proprie responsabilità morali, prima che legali, di padre trascurando del tutto la cura di nostra figlia che oggi ha 16 anni e le cui esigenze, praticamente da sempre, ricadono soltanto su di me. Morgan conosce bene, oltretutto, le mie difficoltà lavorative, sa che io non lavoro da circa un anno e non ho mezzi sufficienti per provvedere a tutte le esigenze di nostra figlia“.

Le difficoltà e il brutto momento del suo ex sembrano dipendere anche (e soprattutto) da difficoltà economiche. Anche su questo l’attrice ha voluto chiarire il suo punto di vista: “Ove effettivamente esistenti tali difficoltà, Morgan ben avrebbe potuto rivolgersi al Tribunale per ottenere la modifica o la riduzione del mantenimento invece di girare le spalle alla figlia ed ignorare il provvedimento giudiziario“.

La risposta di Morgan:

Dal suo canto, l’ex leader dei Bluvertigo ha risposto ad Asia con molta amarezza: «Appena ho sgarrato una mezza volta, e non per mia volontà, allora ecco che subito arriva la notifica, il pignoramento, la chiamata a rispondere della condotta deplorevole, e per non parlare delle diffamazioni, le sputtanate a mezzo stampa. Ma sì, distruggiamolo quello stronzo, togliamogli tutto, figli, casa, dignità civile, che ci frega, anzi mi diverto. Dai massacriamolo, senza pietà, senza un minimo di rispetto! E non parlo del ricordarsi di aver detto “ti amo”, ma del minimo rispetto di un essere umano».

Una vera e propria guerra…