Asia Argento esclusa da X Factor 2018: la conferma ufficiale è arrivata nel corso della conferenza stampa di presentazione del talent show di Sky. La dodicesima edizione del programma inizia giovedì 6 settembre con le audizioni registrate quest’estate, nelle quali l’attrice è presente accanto agli altri giudici Fedez, Manuel Agnelli e Mara Maionchi. Saranno 4 puntate di audizioni, 2 di bootcamp e la scelta finale degli home visit. “Dopo questa prima fase – si legge nella nota diffusa da Sky e Fremantle – inizieranno i Live Show e un nuovo giudice si siederà al tavolo: di comune accordo con Asia abbiamo infatti deciso di interrompere la nostra collaborazione per tutelare i concorrenti rispetto a una vicenda che è estranea a loro e al programma e che distoglierebbe l’attenzione dal vero fulcro di X Factor, la musica e il talento”.

Asia Argento esclusa da X Factor 2018

Argento paga a caro prezzo l’accusa di molestie (riportata dal New York Times) di Jimmy Bennett, giovane attore conosciuto sul set di Ingannevole è il cuore più di ogni altra cosa. L’attrice avrebbe pagato 380 mila euro per fermare l’azione legale che Bennett, oggi 22enne ma all’epoca dei fatti 17enne (in California l’età del consenso è fissata a 18 anni), voleva intentare nei suoi confronti. Sarebbe stata Rain Dove, la fidanzata di Rose McGowan, la fonte degli sms pubblicati da Tmz, in cui Asia avrebbe confermato di aver avuto rapporti con l’allora minorenne Jimmy. Sky, tuttavia, non ha ancora annunciato chi sarà a sostituirla.

“Sono addolorato perché sono amico di Asia – ha dichiarato Manuel Agnelli in conferenza – e convinto che sia una persona facilmente attaccabile, con molti scheletri negli armadi. Il New York Times non può essere un tribunale, se non c’è un’accusa, non ci può essere una condanna pubblica così netta. È stato uno schifo. Se proprio devo dirlo, sono convinto che non sia colpevole, per la legge italiana non ha fatto niente di male”.

X Factor 2018, giudici nel caos

L’altra novità di X Factor 2018 sarà la presenza di Benji & Fede, che condurranno il Daily della trasmissione in sostituzione di Aurora Ramazzotti. La presenza dei due youtuber ha subito diviso i fan del talent tra chi ne apprezza le qualità e chi li ritiene degli incapaci. Loro si sono presentati così su Twitter. Confermato Alessandro Cattelan alla conduzione, gli ospiti della prima serata saranno i Måneskin: la band romana presenterà dal vivo il nuovo singolo.

Abbiamo accettato questa nuova sfida: quest’anno saremo i conduttori del Daily di @XFactor_Italia 💪 Orgogliosi che per la prima volta nella storia del programma questo ruolo sia stato assegnato a due musicisti. Ci vediamo dal 19/10 dal Lunedì al Venerdì su @SkyUno 🙏 #XF12 pic.twitter.com/WsDEGwQh3m — Benji & Fede (@BenjieFede) 5 settembre 2018