Asia Argento querela Bruno Vespa dopo la puntata di Porta a Porta che l’ha vista involontaria protagonista. L’attrice e regista è da settimane al centro di polemiche dopo le rivelazioni sul sexgate che ha sconvolto Hollywood.

La figlia del maestro dell’horror, in un articolo del New Yorker, ha accusato il produttore Harvey Weinstein – insieme a tante altre colleghe – di averla violentata quando aveva 21 anni.

Da quando è scoppiato lo scandalo, Argento ha provato a rispondere alle accuse di chi ha criticato il suo aver denunciato le molestie “troppo tardi”. Nel talk di Rai 1, vari opinionisti hanno affrontato la vicenda con quella che Asia ha definito una “gogna mediatica”. “Informo di aver querelato alcuni ospiti della trasmissione Porta a Porta del 17 ottobre”, ha scritto su Twitter.

Argento ha anche pubblicato due filmati, ripresi con il cellulare, che mostrano alcuni momenti della trasmissione. In un altro tweet, l’attrice ha poi scritto: “Le dichiarazioni di Vittorio Sgarbi a Dagospia sono vagliate dal mio legale. Non si tratta di me ma della dignità di tutte le donne”. Il critico d’arte aveva detto: “Morgan mi ha detto che Asia era in ottimi rapporti con Weinstein. Il loro era un rapporto sadomaso: lei dominava lui”.

Asia Argento querela Bruno Vespa: la reazione di Porta a Porta

“Appena è scoppiato lo scandalo Weinstein ed è stata resa nota la notizia relativa alla denuncia di molestie da parte dell’attrice nei confronti del produttore americano, la trasmissione ha immediatamente provveduto all’invito per un faccia a faccia della Argento con Bruno Vespa”, la replica della redazione. L’attrice non avrebbe risposto “prima con una telefonata” poi tramite “il suo ufficio stampa, Maria Cristina Benelli” che “da Praga, dove era appena atterrata, ci ha detto che l’attrice si trovava negli Usa per tutta la settimana”.

“L’invito alla Argento è stato allora esteso anche a tutta la settimana successiva (17, 18, 19 ottobre)”, prosegue il programma. “In seguito il suo ufficio stampa ricontattato da noi domenica 15 alle ore 17:20 e poi sollecitato con un sms, ci ha risposto che l’attrice avrebbe preso la decisione di partecipare, collegata da Berlino, alla trasmissione #Cartabianca”. Asia ha chiuso la questione postando un ulteriore filmato del programma, nel quale ha ringraziato Catherine Spaak “per il sostegno durante l’ignobile gogna da me subita senza possibilità di replica”.

Informo di aver querelato alcuni ospiti della trasmissione @RaiPortaaPorta del 17/10/17 pic.twitter.com/BDaEMGwy9u — Asia Argento (@AsiaArgento) 20 ottobre 2017

Le dichiarazioni di @VittorioSgarbi a @_DAGOSPIA_ sono vagliate dal mio legale. Non si tratta di me ma della dignità di tutte le donne. — Asia Argento (@AsiaArgento) 20 ottobre 2017

Ringrazio @spaakcatherine per il sostegno durante l'ignobile gogna da me subita senza possibilità di replica ieri sera a @RaiPortaaPorta pic.twitter.com/bOWTcqPaHP — Asia Argento (@AsiaArgento) 20 ottobre 2017

Perché dovrei venire a farmi lapidare da voi? Alla mercé di personaggi come @_DAGOSPIA_ ? Non sono completamente matta. https://t.co/ARMXOj9Om6 — Asia Argento (@AsiaArgento) 21 ottobre 2017