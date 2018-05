663 CONDIVISI Condividi Tweet

Le associazioni criticano il Grande Fratello 2018 dopo gli episodi di violenza, sessismo e bullismo occorsi dentro la Casa del reality. L’appello contro il programma di Canale 5 è stato lanciato dall’avvocato Carmen Posillipo, presidente dell’associazione Sos Diritti, da sempre impegnata nella tutela delle donne e dei minori. “Violenza di genere, bullismo e mobbing: quanto successo nella casa del Grande Fratello non solo non è tollerabile ma passibile di provvedimento con ripercussioni penali”, ha dichiarato Posillipo.

Associazioni criticano il Grande Fratello 2018

L’aggressione al Grande Fratello ha visto protagonista Bayne Dame contro Aida Nizar. “Se avessi dell’acido sarebbe meglio”, ha addirittura detto lo “squadrista” Luigi Mario Favoloso in un audio che sarebbe stato occultato dalla produzione. “La cosa più grave – ha aggiunto Posillipo – non è solo l’aggressione verbale e psicologica ai danni di una donna ma la cospirazione di massa che in questi giorni si è verificata nella Casa. È necessario un intervento inequivocabile. Quanto accaduto può avere ripercussioni ancora più gravi se si considera l’ampia diffusione di cui gode la trasmissione”.

Grande Fratello 2018: Mediaset sotto accusa

Il Moige, Movimento Italiano Genitori, ha chiesto pubblicamente di mettere fine “a questo disastro”. “Il Grande Fratello – si legge in un comunicato dell’associazione – continua a violare, palesemente e senza alcun ritegno, ogni elementare principio di decenza non più solo televisiva ma umana, scegliendo scientemente di creare situazione di scontro con personaggi discutibili che offendono non solo la dignità di tutti gli spettatori, ma anche la memoria delle numerose vittime di violenza e bullismo, dei loro genitori e familiari”.

“Non possiamo accettare che un programma di tale squallore venga trasmesso in tv, veicolando esempi e modalità di comportamento diseducativi e violenti. È necessario attivare un fronte comune contro questa cattiva maestra televisione. Ci appelliamo al senso di responsabilità di Agcom e del Comitato Media e Minori, appena insediatosi, e chiediamo di intervenire con forza per porre fine a questo tristissimo spettacolo”.