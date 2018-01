143 CONDIVISI Condividi Tweet

Attore di fiction picchia il controllore Atac che tentava di fargli una multa perché senza biglietto. È successo a Roma, dove Roberto Gudese, volto di molte serie televisive Rai, è stato fermato dalle forze dell’ordine per aver aggredito un dipendente della società per il trasporto pubblico.

Una figuraccia che si è consumata nel pomeriggio di mercoledì 17 gennaio a bordo di un autobus che si dirigeva a Stazione Termini. Salito sulla linea 170 senza biglietto, Gudese è stato sorpreso dal controllore.

Quando il dipendente Atac addetto alla verifica del titolo di viaggio gli ha chiesto il biglietto, l’attore, 28 anni, ha risposto di non esserne in possesso. A quel punto è scattata la multa e la richiesta di un documento d’identità. In quel momento, la reazione inaspettata di Gudese: l’aggressione al controllore. Tra lo sgomento degli altri passeggeri presenti sulla vettura.

Alla fermata di Piazza dei Cinquecento c’era una pattuglia ad aspettare l’autobus. Il giovane attore è stato bloccato, identificato e denunciato per resistenza e lesioni. In più dovrà pagare per il viaggio senza biglietto.

Attore di fiction picchia il controllore: ecco chi è

Roberto Gudese è un volto noto della fiction Rai. Nato ad Arzignano, in provincia di Vicenza, ha studiato al NUCT Cinecittà e ha esordito in teatro diretto da Giuseppe De Luca in L’opera da tre soldi e L’uomo della Mancha. In televisione ha esordito nel 2011 con una piccola parte in Don Matteo. In seguito è stato nel cast di Faccia d’angelo, Un passo dal cielo 2, Che Dio ci aiuti 2, Fuoriclasse e Non uccidere.

Al cinema era stato tra i protagonisti dell’horror In fondo al bosco. Recentemente, invece, aveva fatto parte del cast di La porta rossa ed era stato Antonio, uno dei figli di Giovanni Franza (Alessio Boni), nella miniserie Di padre in figlia di Cristina Comencini.