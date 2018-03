1 CONDIVISI Condividi Tweet

Mentre mamma Michelle è stata definita affettuosamente ‘un generale’, i teneri auguri di Aurora a Eros Ramazzotti mostrano il bel rapporto, dolce e complice, della figlia con il suo papà. In occasione nella festa di San Giuseppe, la conduttrice del daily di X Factor ha voluto condividere alcuni scatti della sua infanzia.

Un quadretto davvero dolcissimo!

Le foto e gli auguri di Aurora a Eros Ramazzotti fanno il giro del web

Dal suo seguitissimo profilo Instagram la figlia di Michelle Hunziker e del cantautore italiano ha voluto omaggiare suo padre (e tutti i padri del mondo) così:

“Da sempre il mio eroe. Auguri papotti”

A seguire, tre fotografie che li ritraggono insieme:

Questi gli auguri di Aurora a Eros Ramazzotti, che in una recente intervista è stato così definito dalla sua adorata primogenita: “Discuto poco con mio padre, lui è una persona speciale e sensibile. L’unica volta che si è imposto è stato per una scelta professionale. Mi ero messa in testa che dovevo fare una certa esperienza e ha insistito perchè rifiutassi. Aveva ragione: dopo è arrivato X Factor”.

Ricordiamo che il rapporto speciale tra i due è suggellato da una delle sue canzoni più belle:

Come sta Eros Ramazzotti oggi: un padre amorevole e un uomo innamorato

Anche il cantante ha voluto condividere un breve video della sua routine del lunedì, preparandosi un bel caffè e preparandosi a celebrare la festa del papà tra l’affetto delle sue care.

La sua relazione sembra andare a gonfie vele, come ha dimostrato due anni fa il plateale e romanticissimo messaggio a Marica, e come si può notare dagli ultimi scatti condivisi da Eros: