Due amiche per la pelle, proprio come le protagoniste della serie TV con Sarah Jessica Parker ‘Sex and the City’: stiamo parlando di Aurora Ramazzotti e Sara Daniele, figlia del nostro amatissimo Pino, scomparso pochi anni fa.

Le due figlie d’arte sono cresciute insieme a Roma e di recente hanno deciso di condividere un divertente video ‘situational’ in cui parlano di un argomento molto caro a tutto l’universo femminile: gli uomini e le loro tecniche per prendere in giro le ragazze. Il post di Instagram recita questa didascalia:

“Appello al quale siamo certe che si potranno relazionare molte donne: uomini, se pensate di fregarci inventando scuse del tipo “non mi è arrivato il messaggio”, siete sulla strada sbagliata. Ci sarà sempre quell’amica maliziosa pronta a infilare non il coltello ma il machete nella piaga pur di farci capire che ci stiamo facendo prendere per i fondelli“.

L’obiettivo del video Aurora Ramazzotti e Sara Daniele – insieme a quello di farsi quattro risate -è quello di condiviere i loro consigli sugli uomini con tutti i loro fan. E il messaggio – soprattutto quello finale, pronunciato dalla Daniele, è chiaro: “È arrivato il momento di mandarlo a cag*re“.

Insomma, una versione made in Italy della filosofia del film ‘La verità è che non gli piaci abbastanza’, ispirata a fatti puramente inventati, dicono le due ragazze: “Inutile dire che è tutto frutto della nostra fervida fantasia, dunque tutti i riferimenti a fatti realmente accaduti sono puramente casuali“.

Il lato comico della figlia di Michelle Hunzier e Eros Ramazzotti

In occasione di un altro video che mostra Michelle Hunziker intervistata da Aurora, la showgirl svizzera ha detto a sua figlia che non c’è niente di più sbagliato e pregiudizievole che dire che ‘Una bella gnocca non può far ridere’. Forse la giovane figlia d’arte vuole unirsi alla mamma in questa rivalsa delle showgirl, e mostrare anche il suo lato divertente, leggero e comico!